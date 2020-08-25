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"Нарушают карантин". Суркис просил МОЗ не допускать ультрас на матч с Шахтером
Игорь Михайлович заботится о здоровье болельщиков
Президент "
Как сказано в официальном письме киевского клуба, которое было опубликовано в телеграм-канале "Тайны футбола", с такой просьбой Суркис обратился к Степанову еще 20 августа.
Напомним, что ультрас киевлян конфликтуют с руководством клуба из-за назначения главным тренером Мирчи Луческу и по этому поводу
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