"Нарушают карантин". Суркис просил МОЗ не допускать ультрас на матч с Шахтером

Президент " Динамо " Игорь Суркис обратился к министру здравоохранения Украины Максиму Степанову с просьбой не допускать зрителей на матч за Суперкубок Украины против донецкого "Шахтера", который в эти минуты проходит на НСК Олимпийский (2:1 после первого тайма).

Как сказано в официальном письме киевского клуба, которое было опубликовано в телеграм-канале "Тайны футбола", с такой просьбой Суркис обратился к Степанову еще 20 августа.