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"Нарушают карантин". Суркис просил МОЗ не допускать ультрас на матч с Шахтером

Суперкубок Украины
(2 голосов)

Игорь Михайлович заботится о здоровье болельщиков

"Нарушают карантин". Суркис просил МОЗ не допускать ультрас на матч с Шахтером
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис обратился к министру здравоохранения Украины Максиму Степанову с просьбой не допускать зрителей на матч за Суперкубок Украины против донецкого "Шахтера", который в эти минуты проходит на НСК Олимпийский (2:1 после первого тайма).

Как сказано в официальном письме киевского клуба, которое было опубликовано в телеграм-канале "Тайны футбола", с такой просьбой Суркис обратился к Степанову еще 20 августа.

Напомним, что ультрас киевлян конфликтуют с руководством клуба из-за назначения главным тренером Мирчи Луческу и по этому поводу устраивают различные акции.

"Нарушают карантин". Суркис просил МОЗ не допускать ультрас на матч с Шахтером - изображение 1

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Микко82 (Херсон)
25.08.2020 в 22:57
От троляка.
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