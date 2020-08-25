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Решающий от Соля. Испанский форвард снял все вопросы в матче за Суперкубок

Суперкубок Украины
(1 голосов)

Закономерная победа киевлян

Решающий от Соля. Испанский форвард снял все вопросы в матче за Суперкубок
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Сегодня разыгрывается Суперкубок Украины - "Шахтер" играет против "Динамо".

Подопечные Каштру атаковали большую часть второго тайма, но после пропустили третий от вышедшего на замену Франа Соля.

Отметим, что видео все голов и обзор матча вы можете увидеть на нашем сайте.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Франсиско Соль
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
25.08.2020 в 23:23
Каштру после таких поражений подают в отставку и Палкина прихвати не фартовый он -- где бразильцы --надо омолодить ШД с новым тренером и без Палкина
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Artemanat (Кривой Рог)
25.08.2020 в 22:57
При Луческу даже Соль забил
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