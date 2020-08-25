Решающий от Соля. Испанский форвард снял все вопросы в матче за Суперкубок

Сегодня разыгрывается Суперкубок Украины - "Шахтер" играет против "Динамо".

Подопечные Каштру атаковали большую часть второго тайма, но после пропустили третий от вышедшего на замену Франа Соля.

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