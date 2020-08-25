Суперкубок Украины
Суперкубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Решающий от Соля. Испанский форвард снял все вопросы в матче за Суперкубок
Закономерная победа киевлян
Сегодня разыгрывается Суперкубок Украины - "Шахтер" играет против "Динамо".
Подопечные Каштру атаковали большую часть второго тайма, но после пропустили третий от вышедшего на замену Франа Соля.
Отметим, что видео все голов и обзор матча вы можете увидеть на нашем сайте.
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
25.08.2020 в 23:23
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Artemanat (Кривой Рог)
25.08.2020 в 22:57
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