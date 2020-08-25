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Суперкубок Украины
Суперкубок Украины

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Первый трофей Луческу в Динамо. Шахтер три года без Суперкубка

Суперкубок Украины
(2 голосов)

Мирча начинает с победы

Первый трофей Луческу в Динамо. Шахтер три года без Суперкубка
Новина українською

Только что в Киеве завершился матч за Суперкубок Украины, в котором Динамо обыграло Шахтер со счетом 2:1.

Это первый трофей Мирчи Луческу во главе киевского клуба, хотя ранее тренер 6 раз выигрывал Суперкубок Украины с Шахтером.

Интересно, что Шахтер не может выиграть Суперкубок уже третий год подряд – причем во всех трех этих матчах Динамо обыгрывало горняков в основное время.

Также отметим, что в 12 предыдущих матчах за Суперкубок между командами в основное время Динамо победило 4 раза, Шахтер - 3. Пять Суперкубков завершились ничейным счетом, пришлось бить пенальти. Трижды их лучше били киевляне, дважды - дончане.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (6)
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Vyacheslav Dadyka
25.08.2020 в 23:23
Луческу топ! Реализация на космическом просто (3 из 3) !!!Всех болельщиков Динамо с победой! ✌
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alex.belogubko (одесса)
25.08.2020 в 23:15
ШД --интер 5 штук --3 шт от ДК --после таких поражений подают в отставку --Палкин и Каштру пишите болейщики вас поймут
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batkomaxno555 (Никополь)
25.08.2020 в 23:08
срна тявкал что на динамо отыграются и отыгрались?
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0
0
batkomaxno555 (Никополь)
25.08.2020 в 23:06
ну и где те что хаяли луческу? с такой молодой командой! даже родригас и соль заиграли!
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0
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Alexs22 (Киев)
25.08.2020 в 23:06
Всех болельщиков Динамо с победой!!!
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+3
0
Djon (Киев)
25.08.2020 в 23:04
Класс! Так держать!Всех настоящих болельщиков Динамо с победой!
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+6
0


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