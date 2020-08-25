Первый трофей Луческу в Динамо. Шахтер три года без Суперкубка

Только что в Киеве завершился матч за Суперкубок Украины, в котором Динамо обыграло Шахтер со счетом 2:1.

Это первый трофей Мирчи Луческу во главе киевского клуба, хотя ранее тренер 6 раз выигрывал Суперкубок Украины с Шахтером.

Интересно, что Шахтер не может выиграть Суперкубок уже третий год подряд – причем во всех трех этих матчах Динамо обыгрывало горняков в основное время.

Также отметим, что в 12 предыдущих матчах за Суперкубок между командами в основное время Динамо победило 4 раза, Шахтер - 3. Пять Суперкубков завершились ничейным счетом, пришлось бить пенальти. Трижды их лучше били киевляне, дважды - дончане.