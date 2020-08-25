Динамо обошло Шахтер по количеству трофеев в независимой Украине

Только что в Киеве завершился матч за Суперкубок Украины, в котором "Динамо" обыграло "Шахтер" со счетом 3:1.

Это трофей стал 35-м для клуба в период независимой Украины. По этому показателю киевляне на 1 трофей обошли "Шахтер".

У киевского клуба 15 чемпионств, 11 Кубков Украины и 9 Суперкубков.

На счету "горняков" 12 чемпионств, 13 Кубков, 8 Суперкубков и 1 Кубок УЕФА.