Суперкубок Украины
Суперкубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо обошло Шахтер по количеству трофеев в независимой Украине
Борьба продолжается
Только что в Киеве завершился матч за Суперкубок Украины, в котором
Это трофей стал 35-м для клуба в период независимой Украины. По этому показателю киевляне на 1 трофей обошли "Шахтер".
У киевского клуба 15 чемпионств, 11 Кубков Украины и 9 Суперкубков.
На счету "горняков" 12 чемпионств, 13 Кубков, 8 Суперкубков и 1 Кубок УЕФА.
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Источник:Трибуна
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Комментарии (4)
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prostors (Вольногорск)
25.08.2020 в 23:57
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+5
-2
hoy (Київ)
25.08.2020 в 23:53
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+8
0
тутти-10 (Сумська область)
26.08.2020 в 00:23
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+3
0
Димитър из Софии (София)
25.08.2020 в 23:49
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+6
-1
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