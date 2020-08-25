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Динамо обошло Шахтер по количеству трофеев в независимой Украине

Суперкубок Украины
(11 голосов)

Борьба продолжается

Динамо обошло Шахтер по количеству трофеев в независимой Украине
Новина українською

Только что в Киеве завершился матч за Суперкубок Украины, в котором "Динамо" обыграло "Шахтер" со счетом 3:1.

Это трофей стал 35-м для клуба в период независимой Украины. По этому показателю киевляне на 1 трофей обошли "Шахтер".

У киевского клуба 15 чемпионств, 11 Кубков Украины и 9 Суперкубков.

На счету "горняков" 12 чемпионств, 13 Кубков, 8 Суперкубков и 1 Кубок УЕФА.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (4)
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prostors (Вольногорск)
25.08.2020 в 23:57
Динамо с ПОБЕДОЙ. Динамо Киев. Особый привет Сабо, Морозову, ультрас.
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+5
-2
avatar
hoy (Київ)
25.08.2020 в 23:53
Надо рассказать об этом Денисову,а то он забудет об этом сказать.
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+8
0
тутти-10 (Сумська область)
26.08.2020 в 00:23
Він все одно придумає якусь формулу, зрозумілу тільки йому одному, де Шахтар матиме більше трофеїв ніж Динамо. А коли буде її доводити, то гості студії будуть гривами ствердно кивати і робити розумний вигляд мордиліца
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+3
0
Димитър из Софии (София)
25.08.2020 в 23:49
Динамо - номер 1!
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+6
-1


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