Третий Суперкубок за три года. Церемония награждения Динамо. ВИДЕО

В матче за Суперкубок Украины сезона 2019/20 киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" со счетом 3:1.

"Бело-синие" побеждают в Суперкубке третий год подряд. Этот трофей стал первым для Мирчи Луческу во главе столичного клуба.

Вашему вниманию церемония награждения победителей