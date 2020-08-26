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Суперкубок Украины
Суперкубок Украины

Суперкубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Третий Суперкубок за три года. Церемония награждения Динамо. ВИДЕО

Суперкубок Украины
(3 голосов)

Очередной Суперкубок в копилку киевского клуба

Третий Суперкубок за три года. Церемония награждения Динамо. ВИДЕО
Новина українською

В матче за Суперкубок Украины сезона 2019/20 киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" со счетом 3:1.

"Бело-синие" побеждают в Суперкубке третий год подряд. Этот трофей стал первым для Мирчи Луческу во главе столичного клуба.

Вашему вниманию церемония награждения победителей

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В статье: Суперкубок Украины Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Ди (Киев)
26.08.2020 в 00:25
Класс!!!
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