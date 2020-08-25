Каштру: Динамо практически не атаковало. Три удара – три гола

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру в эфире ТК Футбол прокомментировал поражение своей команды в матче за Суперкубок Украины от "Динамо" (1:3).

– Поделитесь впечатлениями от матча?

– Футбол – игра, за которой следят миллионы болельщиков. Потому что происходит много неожиданных вещей. Соперник практически не атаковал. Три удара – три гола. Они были прижаты во втором тайме. Мы играли в линию из троих во втором тайме с Матвиенко и Додо по флангам, была активная работа в атаке.

Много моментов – не смогли реализовать. А потом счет стал 3:1. Выпустили Фернандо, чтобы забить второй гол. Не получилось. Остаются только голы, тренер и команда должны принять результат и продолжать работать. После такой несправедливости. Результат не отвечает игре.

– Насколько повлиял дождь?

– Нет, ни в коем случае. Мы не вели супервертикальную игру, вели позиционные атаки. В начале полностью контролировали матч, никогда не отходили от своего ДНК, показывали привычный футбол. Но также и совершали ошибки. "Динамо" некоторыми воспользовалось и добилось результата.

Но правда одна: 3 удара – 3 гола. Мы создали множество моментов, имели преимущество по владению мячом. Ребята много работали, но, видимо, эта была недостаточной, чтобы победить в Суперкубке.

– Оцените работу команды в обороне.

– Когда пропускаешь голы – значит, есть ошибки обороняющейся команды. Наша работа в пропущенных гола – можно было бы избежать таких ситуаций. Но футбол строится на ошибках. Но я не могу винить игроков. Пару голов "Динамо" мы могли бы не допустить.

Но сейчас жалеть о чем-то... Нам нужно настроиться на наши цели – стать чемпионами. Мы будем это делать с полной отдачей. Сейчас искать отговорки – нет. Ошибки рассматриваются внутри команды. Мы их разберем.

– Луческу – вызов для вас, вам интересно противостоять ему?

– Я никогда бы не играл против тренера и не буду. Моя команда играет против команды, которой управляет коллега-тренер. Мистер Луческу – очень уважаемая фигура в украинском футболе за работу в "Шахтеру".

Думаю, в конце карьеры запоминается, что мы сделали и как уважительно относились к игрокам, тренерам. Так нужно уважать футбол. Было удовольствие познакомиться с мистером Луческу.