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Каштру: Динамо практически не атаковало. Три удара – три гола

Суперкубок Украины
(1 голосов)

Послематчевый комментарий наставника горняков

Каштру: Динамо практически не атаковало. Три удара – три гола
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру в эфире ТК Футбол прокомментировал поражение своей команды в матче за Суперкубок Украины от "Динамо" (1:3).

– Поделитесь впечатлениями от матча?

– Футбол – игра, за которой следят миллионы болельщиков. Потому что происходит много неожиданных вещей. Соперник практически не атаковал. Три удара – три гола. Они были прижаты во втором тайме. Мы играли в линию из троих во втором тайме с Матвиенко и Додо по флангам, была активная работа в атаке.

Много моментов – не смогли реализовать. А потом счет стал 3:1. Выпустили Фернандо, чтобы забить второй гол. Не получилось. Остаются только голы, тренер и команда должны принять результат и продолжать работать. После такой несправедливости. Результат не отвечает игре.

– Насколько повлиял дождь?

– Нет, ни в коем случае. Мы не вели супервертикальную игру, вели позиционные атаки. В начале полностью контролировали матч, никогда не отходили от своего ДНК, показывали привычный футбол. Но также и совершали ошибки. "Динамо" некоторыми воспользовалось и добилось результата.

Но правда одна: 3 удара – 3 гола. Мы создали множество моментов, имели преимущество по владению мячом. Ребята много работали, но, видимо, эта была недостаточной, чтобы победить в Суперкубке.

– Оцените работу команды в обороне.

– Когда пропускаешь голы – значит, есть ошибки обороняющейся команды. Наша работа в пропущенных гола – можно было бы избежать таких ситуаций. Но футбол строится на ошибках. Но я не могу винить игроков. Пару голов "Динамо" мы могли бы не допустить.

Но сейчас жалеть о чем-то... Нам нужно настроиться на наши цели – стать чемпионами. Мы будем это делать с полной отдачей. Сейчас искать отговорки – нет. Ошибки рассматриваются внутри команды. Мы их разберем.

– Луческу – вызов для вас, вам интересно противостоять ему?

– Я никогда бы не играл против тренера и не буду. Моя команда играет против команды, которой управляет коллега-тренер. Мистер Луческу – очень уважаемая фигура в украинском футболе за работу в "Шахтеру".

Думаю, в конце карьеры запоминается, что мы сделали и как уважительно относились к игрокам, тренерам. Так нужно уважать футбол. Было удовольствие познакомиться с мистером Луческу.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (5)
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denis066 (Днепр )
26.08.2020 в 00:40
Думаю киеву будет тяжело в чемпионате с горняками,если удастся стабилизировать состав,может и удастся включиться в чемпионскую гонку,главное не терять очки с другими командами,но как говорится время покажет,,,
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Геродот (Винница)
26.08.2020 в 00:36
А кого же тогда винить, как не перепуганную и бездарную защиту Шахтера. Слабаки. Каштру обоих стопперов заменил - никто и не заметил, что их нет на поле.Ну и себя Каштру должен винить в первую очередь, он слаб как тактик. Луческу его переиграл даже экспериментальным составом. И толку из того, что вы их прижали. Отдачи от этого - ноль.А по чемпионству - то если еще раз Динамо так влетите, то и чемпионства не увидите. Можно по разному относиться к Луческу, но он серьезный тренер, до уровня которого Каштру похоже еще не дорос. А ведь сегодня половина основы Динамо не играла.
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Кююмалайнен (Київ)
26.08.2020 в 00:34
Каштру, Барселона и МанСити тоже катали мяч и на тебе... та же несправедливость. Может быть эра катания мяча уходит в прошлое?
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+2
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vituynia (Черкассы)
26.08.2020 в 00:27
Да футбол вообще странная игра,здесь побеждает тот, кто забивает а не бесконечно катает мячик поперек поля. Так что результат как раз по игре. А Каштру ещё и удар держать не способен.
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+5
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Ди (Киев)
26.08.2020 в 00:04
Просто нельзя было что ли признать, что Луческу чисто тактически с имеющим у него контингентом игроков переиграл бразил?...
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+10
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