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Луческу: Финал не просто играется, в нем нужно победить

Суперкубок Украины
(2 голосов)

Послематчевый комментарий наставника киевлян

Луческу: Финал не просто играется, в нем нужно победить
Новина українською

Главный тренер “Динамо” Мирча Луческу в эфире телеканала “Футбол” прокомментировал победу над "Шахтером" в матче за Суперкубок Украины (3:1).

- Хорошая игра при очень тяжелой погоде. Сегодня техничная команда играла против организованной, и победы достигла организованная команда, несмотря на то, что игроки “Шахтера” были очень сильны технически. У нас отсутствовал целый ряд игроков, но те футболисты, которые заменили травмированных на поле, играли на грани самопожертвования и показали командную игру, благодаря чему нам удалось добыть победу.

- Насколько этот матч против “Шахтера” в Суперкубке был принципиальным для вас?

- Финал не просто играется, в нем нужно победить. Очень грустно, если не выигрываешь в нем. Ребята хорошо подготовились к этой игре, мы анализировали “Шахтер”, поэтому нам в большой степени удалось нейтрализовать сильные стороны соперников. Желаю “горнякам” удачи в Лиге чемпионов. Это очень хорошая команда. Всем командам, представляющим Украину в еврокубках, нужна удача.

- Какие у “Динамо” планы на подготовку во время международной паузы на матчи сборных?

- У травмированных игроков будет два выходных дня, после чего они приступят к тренировкам. У остальных - четыре выходных, дальше мы возвращаемся в тренировочный процесс и начинаем готовиться к чемпионату и квалификации Лиги чемпионов.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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ElvisSuperStar007 (Хуст)
26.08.2020 в 00:24
простым чемпионат не будет для Щахтера , пока я не верю что Динамо завоюет чемпионство но уже такого разрыва не будет, а вот в следуюзем году чувствую шахта падет
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