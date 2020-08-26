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Сидорчук: Никогда в жизни не видел таких трудоголиков и перфекционистов, как Луческу
Лидер "бело-синих" подвел итоги победы в Суперкубке
Капитан киевского “Динамо” Сергей Сидорчук поделился мыслями после
- Второй тайм получился очень тяжелым, но мы реализовали все свои моменты, а также хорошо и грамотно сыграли в обороне. Нейтрализовали сильные стороны соперников, не давали им спокойно играть.
- Повлияла ли погода на качество и содержание футбола сегодня?
- В принципе, поле было в нормальном состоянии. Просто из-за дождя, возможно, немного терялись картинка и впечатление.
- Насколько в команде чувствовалось, что для Мирчи Луческу поединок против “Шахтера” - особенный?
- Об этом лучше спросить у тренера. По итогам времени, которое мы проработали с Мирчей Луческу, могу сказать, что я никогда в своей жизни не видел таких трудоголиков и перфекционистов. Он досконально разбирает соперников и все объясняет.
- В чем секрет последних побед “Динамо” над “Шахтером” в Кубке и Суперкубке?
- Сегодня было интересно сыграть с "Шахтером", победа в Суперкубке не была самоцелью. Для нас приоритет - чемпионат и попадание в Лигу чемпионов. Но все же такие победы дают настроение, чтобы хорошо тренироваться и работать, - рассказал полузащитник в эфире канала “Футбол 1”.