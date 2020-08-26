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Сидорчук: Никогда в жизни не видел таких трудоголиков и перфекционистов, как Луческу

Суперкубок Украины
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Лидер "бело-синих" подвел итоги победы в Суперкубке

Сидорчук: Никогда в жизни не видел таких трудоголиков и перфекционистов, как Луческу
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Капитан киевского “Динамо” Сергей Сидорчук поделился мыслями после победы над донецким "Шахтером" в матче за Суперкубок Украины.

- Второй тайм получился очень тяжелым, но мы реализовали все свои моменты, а также хорошо и грамотно сыграли в обороне. Нейтрализовали сильные стороны соперников, не давали им спокойно играть.

- Повлияла ли погода на качество и содержание футбола сегодня?

- В принципе, поле было в нормальном состоянии. Просто из-за дождя, возможно, немного терялись картинка и впечатление.

- Насколько в команде чувствовалось, что для Мирчи Луческу поединок против “Шахтера” - особенный?

- Об этом лучше спросить у тренера. По итогам времени, которое мы проработали с Мирчей Луческу, могу сказать, что я никогда в своей жизни не видел таких трудоголиков и перфекционистов. Он досконально разбирает соперников и все объясняет.

- В чем секрет последних побед “Динамо” над “Шахтером” в Кубке и Суперкубке?

- Сегодня было интересно сыграть с "Шахтером", победа в Суперкубке не была самоцелью. Для нас приоритет - чемпионат и попадание в Лигу чемпионов. Но все же такие победы дают настроение, чтобы хорошо тренироваться и работать, - рассказал полузащитник в эфире канала “Футбол 1”.

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В статье: Мирча Луческу Суперкубок Украины Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК "Динамо" Киев
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