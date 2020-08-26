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Тарас Степаненко: Есть огромные проблемы в обороне, это показали два матча

Суперкубок Украины
(1 голосов)

Только лишь случается сильный соперник

Тарас Степаненко: Есть огромные проблемы в обороне, это показали два матча
Новина українською

Опорный полузащитник "Шахтера" и национальной сборной Украины Тарас Степаненко подытожил для ТК Футбол поражение "горняков" в матче за Суперкубок Украины с киевским "Динамо" (1:3). Матч проходил под сопровождение дождя.

Погода была нормальная, футбольная. Не скажу, что были какие-то проблемы. Матч проходил в привычном ключе, мы держали мяч возле штрафной [площадки соперников]. Пытались создать остроту, но никто не смог подставить ногу.

У нас есть определенные проблемы. Их надо решить. Когда все хорошо - никто не замечает. Но у нас огромные проблемы в обороне! Это показал "Интер" и этот матч. Соперник несколько раз дошел до ворот - забил три гола!

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В современном футболе есть команды, которые хорошо держат мяч, но ничего не выиграют. У нас футболисты заточены на атакующий футбол. А в современном футболе оборона играет решающую роль. Атака выигрывает матчи, а оборона - трофеи.

Только серьезный соперник - у нас возникают такие проблемы. Кто-то не дорабатывает, кто-то не добегает. Если нам не дают думать, вырывают мяч с ногами, то мы сразу даем много свободы. Нужно разбираться и работать.

Я знаю игру Луческу. Сегодня они играли на контратаках. Он выбрал быстрых футболистов на флангах. Они играли за счет длинных передач. Для нас это не должно было стать сюрпризом. Он знает, как работать с атакующими футболистами, знает комбинации, схемы. Но они забили нам не с этого, а с верховых передач.

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В статье: Тарас Степаненко Мирча Луческу Суперкубок Украины Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (8)
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dimetradze (Кременчуг)
26.08.2020 в 08:46
Тарас слишком оптимистичен...не 2 матча а в 26 матчах подряд в ЛЧ и ЛЕ команда пропускает-это ненормально и если в ЧУ номер проходит с Мариуполями,Олимпиками и т.д. то в еврокубках даже команды средней руки торбу кидают(Айнтрахт,Хоффенхайм,Бенфика и даже Вольфсбург и Базелем)
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+3
0
x-valera (kovel)
26.08.2020 в 08:32
А пяткіна треба міняти і ще чоловік 5
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0
-3
x-valera (kovel)
26.08.2020 в 08:31
Срна------ а ууууу !!!!!! де там твоя реабілітація після 5-0 от Інтера
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+4
0
avatar
simargl (Чернигов)
26.08.2020 в 08:25
Грядёт смена поколений. Много сонных и старых мух было на поле ))) но скорее накопилась усталость плюс пощёчину от Наполи. Тем интересней будет чемпионат!!! Ждем борьбу за золото!!!
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+2
0
Alex.696 (Немирів)
26.08.2020 в 09:05
НАполі, чи на пОлі? Може, Інтер?
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+2
0
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scorpius (Ck)
26.08.2020 в 08:02
Ну хоть кто-то называет вещи своими именами. А еще проблема с вратарем. Уже как-то хочется проводить Пятова с почестями на пенсию и играть с новым кипером.
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+6
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
26.08.2020 в 08:26
Да,респект Степану,что говорит,как есть. А Пяткин уже давно должен перейти на тренерскую работу в Шахтёре,уж много "бабочек" пропустил в последнее время. А защита в Шахтёре- обнять и плакать...
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+1
-2
Alex.696 (Немирів)
26.08.2020 в 09:04
Хай Пятов ще побуде)))
+1
-1


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