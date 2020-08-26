Тарас Степаненко: Есть огромные проблемы в обороне, это показали два матча

Опорный полузащитник "Шахтера" и национальной сборной Украины Тарас Степаненко подытожил для ТК Футбол поражение "горняков" в матче за Суперкубок Украины с киевским "Динамо" (1:3). Матч проходил под сопровождение дождя.

У нас есть определенные проблемы. Их надо решить. Когда все хорошо - никто не замечает. Но у нас огромные проблемы в обороне! Это показал "Интер" и этот матч. Соперник несколько раз дошел до ворот - забил три гола!

Погода была нормальная, футбольная. Не скажу, что были какие-то проблемы. Матч проходил в привычном ключе, мы держали мяч возле штрафной [площадки соперников]. Пытались создать остроту, но никто не смог подставить ногу.

В современном футболе есть команды, которые хорошо держат мяч, но ничего не выиграют. У нас футболисты заточены на атакующий футбол. А в современном футболе оборона играет решающую роль. Атака выигрывает матчи, а оборона - трофеи.

Только серьезный соперник - у нас возникают такие проблемы. Кто-то не дорабатывает, кто-то не добегает. Если нам не дают думать, вырывают мяч с ногами, то мы сразу даем много свободы. Нужно разбираться и работать.

Я знаю игру Луческу. Сегодня они играли на контратаках. Он выбрал быстрых футболистов на флангах. Они играли за счет длинных передач. Для нас это не должно было стать сюрпризом. Он знает, как работать с атакующими футболистами, знает комбинации, схемы. Но они забили нам не с этого, а с верховых передач.