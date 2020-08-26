Посмотрите на Родригеса и на Соля! Григорий Суркис заявил о первом шаге Динамо к победам

Почетный член УЕФА Григорий Суркис посетил раздевалку киевского " Динамо " после победы "бело-синих" в Суперкубке Украины, чтобы поздравить команду и ее наставника Мирчу Луческу с получением трофея.

По-настоящему большой победой для "Динамо", по его мнению, станет выход в групповой этап Лиги чемпионов.

- Прежде всего, давайте быть взвешенными. Это первый шаг к возможным будущим победам, к возвращению нашего славного клуба на победное шествие. Тогда мы будем говорить, что это не "маленький тортик", а лакомства, которые все болельщики смогут чувствовать в каждом матче.

Главный тренер сказал, что это маленький подарок и самим ребятам, и клубу, и болельщикам. И этот шаг дает надежду на то, что большая победа будет за несколько недель, когда мы попадем в групповой этап Лиги чемпионов. Поэтому давайте ждать продолжения феерии, связанной с победами нашего родного клуба.

- Мы видим, как благодаря тренировочному процессу, по-новому построенном в команде Мирчей Луческу, футболисты появляются в другом качестве...

- Давайте смотреть не только на то, что они возникают в новом качестве, давайте говорить о том, что некоторые игроки восстанавливают свои качества, за которые их, собственно, и приглашали в команду. Посмотрите на Родригеса. Посмотрите на Соля, выход которого вместо Супряги вызвал недоумение у многих сторонников "Динамо". Но, видимо, это не только интуиция, но и стратегическое мышление нашего коуча, который знает, как нужно играть команде, каким образом измеряеться терпение.

Поэтому предлагаю сегодня не поддаваться эмоциям, а насладившись успехом, ожидать возвращения игроков, которые могут по праву оспаривать свое место в составе. Ведь нужно учитывать, что команда играла без 6-7 игроков основного состава и с совершенно новой линией обороны - только Караваев иногда выходил на позиции левого защитника.

Для Кендзеры роль правого центрального защитника - новая, Сирота провел лишь несколько матчей в основном составе. Думаю, что Мистер знает, что нужно сделать, чтобы настроить команду на победы, которые вдохновят ребят. Безусловно, они верят тренеру, начали иначе работать, иначе мыслить, иначе выглядят тактически. Одним словом, это только начало.