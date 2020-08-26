Каштру убежден, что Луческу больше не будет играть с Шахтером так, как в матче за Суперкубок

Луиш Каштру, португальский наставник " Шахтера ", прокомментировал тактику команды оппонента и работу, которую провел Мирча Луческу в киевском "Динамо".

- Перед матчем вы тепло поздоровались с Мирчей Луческу. Говорили о чем-то?

- Да, мы поздоровались, сказали друг другу несколько приятных слов. После матча он поздравил нас с тем, как мы играли, а перед игрой сказал, что для него большое счастье снова стать тренером и быть в Украине. Луческу - по-настоящему футбольный человек, он заслуживает глубокого уважения.

- Луческу не так давно в "Динамо". Как вы оцените работу, которую он выполнил в киевском клубе?

- Я могу предположить, но говорить о том, как изменилось "Динамо" или что будет в ближайшем будущем, мне сложно. Могу говорить о сопернике по той игре, которую мы провели сейчас. "Динамо" всегда будет командой, которая будет бороться за чемпионство в Украине. Но у киевлян было лишь 20% владения мячом.

Луческу - не тот тренер, который "закрывает" свою команду в обороне. Думаю, в будущем мы увидим "Динамо" с другим лицом - не с тем, что было сегодня. А борьба за первое место будет, как всегда, напряженной. И мы готовы к этому. В жизни ничего просто не дается - только усердная работа будет приносить свои плоды. Важно показывать характер бойцов, и мы будем это делать в течение всего сезона. Несмотря на то, что сегодня был день разочарований для нас.