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Каштру убежден, что Луческу больше не будет играть с Шахтером так, как в матче за Суперкубок

Суперкубок Украины
(9 голосов)

"Борьба за первое место будет напряженной"

Каштру убежден, что Луческу больше не будет играть с Шахтером так, как в матче за Суперкубок
Новина українською

Луиш Каштру, португальский наставник "Шахтера", прокомментировал тактику команды оппонента и работу, которую провел Мирча Луческу в киевском "Динамо".

- Перед матчем вы тепло поздоровались с Мирчей Луческу. Говорили о чем-то?

- Да, мы поздоровались, сказали друг другу несколько приятных слов. После матча он поздравил нас с тем, как мы играли, а перед игрой сказал, что для него большое счастье снова стать тренером и быть в Украине. Луческу - по-настоящему футбольный человек, он заслуживает глубокого уважения.

- Луческу не так давно в "Динамо". Как вы оцените работу, которую он выполнил в киевском клубе?

- Я могу предположить, но говорить о том, как изменилось "Динамо" или что будет в ближайшем будущем, мне сложно. Могу говорить о сопернике по той игре, которую мы провели сейчас. "Динамо" всегда будет командой, которая будет бороться за чемпионство в Украине. Но у киевлян было лишь 20% владения мячом.

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Луческу - не тот тренер, который "закрывает" свою команду в обороне. Думаю, в будущем мы увидим "Динамо" с другим лицом - не с тем, что было сегодня. А борьба за первое место будет, как всегда, напряженной. И мы готовы к этому. В жизни ничего просто не дается - только усердная работа будет приносить свои плоды. Важно показывать характер бойцов, и мы будем это делать в течение всего сезона. Несмотря на то, что сегодня был день разочарований для нас.

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В статье: Суперкубок Украины Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Источник:
Шахтар

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Комментарии (2)
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nabo30
26.08.2020 в 12:57
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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balamyt (Boston)
26.08.2020 в 11:56
Да Каштру прав . Закрытая игра ДинамоК сработала ввизу самоотверденности Динамо К и банального не Фарта Шахтера...как в атаке так и в обороне...В ЛЧ так играть не получится...Поэтому ДинамоК ОБЯЗАТЕЛЬНО нужны тех. футболисты -бойцы в Ценр. чтобы держать мяч..и играть 1м номером с такими командами ..как Шахтер..В новом ЧУ Шахтер обязательно учтет свои промахи в игре с ДинамоК .А Супер Кубок был лишь Подарок и Аванс Луческе...Все Главное только начнется после Усилений в перерыве
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