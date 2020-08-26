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Евгений Левченко заметил руку Луческу в двух элементах игры Динамо
Экс-футболист, в прошлом игрок национальной сборной Украины, а сегодня телеэксперт Евгений Левченко высказался о победе "
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"Динамо" с победой. Рука Луческу уже видна.
Эта победа "Динамо" в первую очередь психологическая и заряд на сезон. Эффективность и тактика.
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Источник:Твіттер Левченка
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Комментарии (2)
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nabo30
26.08.2020 в 12:56
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Dozenko (NewYork)
26.08.2020 в 12:13
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