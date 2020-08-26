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Евгений Левченко заметил руку Луческу в двух элементах игры Динамо

Суперкубок Украины
(5 голосов)
Евгений Левченко заметил руку Луческу в двух элементах игры Динамо
Новина українською

Экс-футболист, в прошлом игрок национальной сборной Украины, а сегодня телеэксперт Евгений Левченко высказался о победе "Динамо" над "Шахтером" в Суперкубке (3:1).

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"Динамо" с победой. Рука Луческу уже видна.

Эта победа "Динамо" в первую очередь психологическая и заряд на сезон. Эффективность и тактика.

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В статье: Мирча Луческу Евгений Левченко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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(5 голосов)
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Комментарии (2)
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nabo30
26.08.2020 в 12:56
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Dozenko (NewYork)
26.08.2020 в 12:13
Супер ! Очень Информативно ! Спасибо !
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