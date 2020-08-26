Суперкубок Украины
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Первый трофей Луческу в Динамо, украинцы в Серии А, зарплаты журналистов. ТаТоТаке №171
Вместе с Дмитрием Поворознюком
Михаил Спиваковский и его звездный гость детально разбирают первое украинское "Класико" Мирчи Луческу в роли тренера Динамо. Заключают пари на результат матча: проигравший рассказывает постыдную историю.
Оценивают шансы Виталия Миколенко и Николая Матвиенко на большой трансфер в Италию. Называют зарплаты украинских футбольных журналистов и состязаются в технике работы с мячом.
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