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Первый трофей Луческу в Динамо, украинцы в Серии А, зарплаты журналистов. ТаТоТаке №171

Суперкубок Украины
(1 голосов)

Вместе с Дмитрием Поворознюком

Первый трофей Луческу в Динамо, украинцы в Серии А, зарплаты журналистов. ТаТоТаке №171
Новина українською

Михаил Спиваковский и его звездный гость детально разбирают первое украинское "Класико" Мирчи Луческу в роли тренера Динамо. Заключают пари на результат матча: проигравший рассказывает постыдную историю.

Оценивают шансы Виталия Миколенко и Николая Матвиенко на большой трансфер в Италию. Называют зарплаты украинских футбольных журналистов и состязаются в технике работы с мячом.

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В статье: Тарас Степаненко Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ТаТоТаке Луиш Каштру Михаил Спиваковский
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