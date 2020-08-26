Де Пена: Мы завоевали трофей, и, думаю, никто не будет смотреть, играли мы на оборону или нет

Полузащитник "Динамо" Карлос де Пена прокомментировал победу своей команды в матче за Суперкубок Украины с "Шахтером" (3:1).

- Думаю, самое главное - это результат. Мы забили два мяча в первом тайме, после чего слаженно оборонялись. Очень много бегали, вся команда серьезно поработала. Мы знаем, что "Шахтер" имеет сильных игроков, мы знаем, как они играют, ведь хорошо готовились к этому матчу. Суперкубок наш - это главное. По моему мнению, в футболе победа - это всегда самое важное. Мне нравится побеждать. Мы завоевали трофей, и, думаю, никто не будет смотреть, играли мы на оборону или нет. Мы забили три мяча, тогда как наши соперники - только один. Мы обладатели Суперкубка Украины.

- "Динамо", наверное, никогда не играло в футбол, когда приходилось много работать без мяча. Контратаки - это новая фишка команды?

- Мы можем играть в разных стилях, в зависимости от ситуации. Знаем, что "Шахтер" любит контролировать мяч, поэтому мы оборонялись и действовали на контратаках. Конечно, всегда хорошо повести в счете - это давит на команду-соперника. Думаю, после второго гола мы контролировали игру. "Шахтер" сумел забить один раз, что подарило им надежду, однако дальше мы забили третий мяч и выиграли трофей.

- Родригес стал настоящим режиссером атак "Динамо", еще и сам отметился голом.

- Да, Жерсон - классный игрок. Он вернулся в "Динамо" очень мотивированным. В прошлом матче Родригес провел на поле хорошие 45 минут, а в поединке за Суперкубок сыграл уже полный матч и забил гол. Я рад за него, и, конечно, счастлив за всю команду. Родригес помог нам победить.