Срна: Ахметов сказал, что лучше проигрывать, показывая футбол, как у нас, чем выигрывать как Динамо

Легенда "Шахтера", а ныне директор клуба по футболу Дарио Срна прокомментировал поражение "горняков" от "Динамо" (1:3) в матче за Суперкубок Украины.

"Мы играли очень хорошо. Доволен футболом, командой и Мистером.

Я общался с президентом: он очень доволен вчерашней игрой и поддержал команду. Знаю философию президента – он любит красивый футбол. Он сказал, что лучше проигрывать, показывая такой футбол, как у нас, чем выигрывать с таким футболом, какой показывало "Динамо". Для него это всегда очень важно.

Что касается нашей встречи с Мирчей Луческу: я в жизни не ожидал, что он будет тренером "Динамо", но это его профессиональное решение. Нужно смотреть на наш путь. У нас есть наш стиль. С таким футболом мы многого добьемся. Хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживали нас у телевизоров и будут поддерживать нас и дальше. Мы на верном пути", - сказал Срна.