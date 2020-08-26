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Срна: Ахметов сказал, что лучше проигрывать, показывая футбол, как у нас, чем выигрывать как Динамо

Суперкубок Украины
(5 голосов)

В Шахтере не делают трагедии из поражения Динамо

Срна: Ахметов сказал, что лучше проигрывать, показывая футбол, как у нас, чем выигрывать как Динамо
Новина українською

Легенда "Шахтера", а ныне директор клуба по футболу Дарио Срна прокомментировал поражение "горняков" от "Динамо" (1:3) в матче за Суперкубок Украины.

"Мы играли очень хорошо. Доволен футболом, командой и Мистером.

Я общался с президентом: он очень доволен вчерашней игрой и поддержал команду. Знаю философию президента – он любит красивый футбол. Он сказал, что лучше проигрывать, показывая такой футбол, как у нас, чем выигрывать с таким футболом, какой показывало "Динамо". Для него это всегда очень важно.

Что касается нашей встречи с Мирчей Луческу: я в жизни не ожидал, что он будет тренером "Динамо", но это его профессиональное решение. Нужно смотреть на наш путь. У нас есть наш стиль. С таким футболом мы многого добьемся. Хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживали нас у телевизоров и будут поддерживать нас и дальше. Мы на верном пути", - сказал Срна.

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В статье: Дарио Срна Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (9)
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Spokoyno (Киев)
26.08.2020 в 18:32
і який яскравий футбол показували гравці Шахтаря? Красиво прогулювались перед карним Динамо... Так ДК вдалося реалізувати всі потрапляння у створ воріт, але що крім голу створили їх суперники? Один чи ладно два моменти. Краще б суддю звинуватили, що як і минулої гри не призначив три пенальті. Ну "важкий" наразі Шахтар. Погром у полуфіналі та майже відразу новий сезон без нормального відпочинку та передсезонної підготовки... от і попливли. Тоді винен COVID-19
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+2
-3
Глюк Львів (Лемберг)
26.08.2020 в 18:35
Ну навіть якщо напрягтися, то можна нарахувати 2 удари у ствір
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+1
-1
Динамист (Киев)
26.08.2020 в 18:31
А я уж думал без бреда обойдется,ан нет не подвел сюперь-клюбь. Ка ни банально но счёт на табло,оборонительную тактику не отменили,может шахтер не в курсе.Я что то проглядел что ли с Интером?там где была атакующая команда?
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+1
-2
Krivbass6 (Кривой Рог)
26.08.2020 в 18:31
Вспомни игру с Интером.
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+2
-1
mizu (Южноукраїнськ)
26.08.2020 в 18:23
Після коксу і не таке скажеш...
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+5
-4
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.08.2020 в 18:16
Хай кроти в ЛЧ грають у відкритий футбол з Баварією або тим же Інтером...)))
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+5
-4
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victor1306 (Мадрид)
26.08.2020 в 18:36
в той час, коли Суркісам і Ко тільки сняться матчі з такими командами :)
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.08.2020 в 18:16
Як завжди: до гри порвуть ДК 4-0, 5-0, а після гри скавчать про якусь не ту гру.
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+5
-4
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zloyded (Киев)
26.08.2020 в 18:16
Щиро бажаю Шахтарю і надалі програвати з його футболом!
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+5
-4


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