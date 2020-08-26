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"Два чистейших пенальти и офсайд под вопросом в третьем голе в ворота Шахтера" - Срна недоволен судейством в матче за Суперкубок

Суперкубок Украины
(4 голосов)

Дарио считает, что при наличии ВАР судья не должен ошибаться

"Два чистейших пенальти и офсайд под вопросом в третьем голе в ворота Шахтера" - Срна недоволен судейством в матче за Суперкубок
Новина українською

Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна остался недоволен судейством в матче за Суперкубок Украины против "Динамо" (1:3).

"Были очень серьезные ошибки. В важнейшем матче на таком уровне с ВАР эти ошибки не могут случаться. Два чистейших пенальти и офсайд под вопросом в третьем голе в ворота "Шахтера", – сказал Срна.

Напомним, что судил игру Виталий Романов.

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В статье: Дарио Срна Виталий Романов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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(4 голосов)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (13)
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белорус (Киев)
26.08.2020 в 20:56
сходи пососи огурцы
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0
0
batkomaxno555 (Никополь)
26.08.2020 в 20:46
Обсрана когда ты играл за шахту то на пеналях и виигривали. Похоже судьи устали и наконец взялись за футбол. Так что катай в свою хараватию и сиди там!
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+1
0
Hanter44 (Baburka)
26.08.2020 в 20:55
Идиот неизлечимый.
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0
0
x-valera (kovel)
26.08.2020 в 20:42
да без пенальти шахта виграти не може а реванш красивий вийшов обо------сь!!!!!!!!!!!
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0
0
ShtanGa (Славське)
26.08.2020 в 20:30
Повіяло з терикону горілим
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+5
-1
Alex.696 (Немирів)
26.08.2020 в 20:31
Тепер так буде постійно)))
Ответить
+4
0
Alexs22 (Киев)
26.08.2020 в 20:21
Странно что нет комментов Луччи. Наверное он увидел вчера 10 жёлтых карточек.
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+5
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
26.08.2020 в 20:14
Даша Срна, скільки ж у тобі гівна...
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+6
-2
Artemanat (Кривой Рог)
26.08.2020 в 20:00
Рот открыл и потянуло Akhmetov's penis
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+7
0
команид (Киев)
26.08.2020 в 19:59
А ещё сурок сказал что выиграли у слепых дублирующим составом, обсрна пронесло
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+6
-2
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
26.08.2020 в 19:41
У дашки подгорает
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+11
-2
Krivbass6 (Кривой Рог)
26.08.2020 в 19:39
Вот и крышку пукана сорвало.
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+10
-1
kampodua (Київ)
26.08.2020 в 19:38
А без высеров никак?)))
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+9
0


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