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"Два чистейших пенальти и офсайд под вопросом в третьем голе в ворота Шахтера" - Срна недоволен судейством в матче за Суперкубок
Дарио считает, что при наличии ВАР судья не должен ошибаться
Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна остался недоволен судейством в
"Были очень серьезные ошибки. В важнейшем матче на таком уровне с ВАР эти ошибки не могут случаться. Два чистейших пенальти и офсайд под вопросом в третьем голе в ворота "Шахтера", – сказал Срна.
Напомним, что судил игру Виталий Романов.
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Источник:ФК Шахтер
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