"Два чистейших пенальти и офсайд под вопросом в третьем голе в ворота Шахтера" - Срна недоволен судейством в матче за Суперкубок

Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна остался недоволен судейством в матче за Суперкубок Украины против "Динамо" (1:3).

"Были очень серьезные ошибки. В важнейшем матче на таком уровне с ВАР эти ошибки не могут случаться. Два чистейших пенальти и офсайд под вопросом в третьем голе в ворота "Шахтера", – сказал Срна.

Напомним, что судил игру Виталий Романов.