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Ментальная усталость Шахтера и тренерская победа Луческу. Обзор Суперкубка Украины. Подкаст №39
Мы знаем, какой центрбек нужен Каштру
Анализируем матч Суперкубка Украины между "Шахтером" и "Динамо". Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь!
Сравниваем Бондаря с Де Лигтом, защищаем "Шахтер", хвалим "Динамо" и обсуждаем спад Степаненко. Как Сидорчук скопировал подачу Киммиха, нужна ли бразильцам встряска, адекватность арбитров на VAR и дальнейшие планы Луческу в еврокубковой кампании киевлян – еще больше вы найдете внутри подкаста.
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.
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