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Ментальная усталость Шахтера и тренерская победа Луческу. Обзор Суперкубка Украины. Подкаст №39

Суперкубок Украины
(2 голосов)

Мы знаем, какой центрбек нужен Каштру

Ментальная усталость Шахтера и тренерская победа Луческу. Обзор Суперкубка Украины. Подкаст №39
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Анализируем матч Суперкубка Украины между "Шахтером" и "Динамо". Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь!

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Сравниваем Бондаря с Де Лигтом, защищаем "Шахтер", хвалим "Динамо" и обсуждаем спад Степаненко. Как Сидорчук скопировал подачу Киммиха, нужна ли бразильцам встряска, адекватность арбитров на VAR и дальнейшие планы Луческу в еврокубковой кампании киевлян – еще больше вы найдете внутри подкаста.

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Тарас Степаненко Тайсон Мирча Луческу Андрей Пятов Суперкубок Украины Дарио Срна Игорь Суркис Марлос Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ Жуниор Мораес Владислав Супряга VAR Жерсон Родригес Луиш Каштру Александр Сирота
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