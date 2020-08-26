Ментальная усталость Шахтера и тренерская победа Луческу. Обзор Суперкубка Украины. Подкаст №39

Анализируем матч Суперкубка Украины между "Шахтером" и "Динамо". Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь!

Сравниваем Бондаря с Де Лигтом, защищаем "Шахтер", хвалим "Динамо" и обсуждаем спад Степаненко. Как Сидорчук скопировал подачу Киммиха, нужна ли бразильцам встряска, адекватность арбитров на VAR и дальнейшие планы Луческу в еврокубковой кампании киевлян – еще больше вы найдете внутри подкаста.