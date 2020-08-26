Леднев: Луческу доволен физическим состоянием команды, и это видно на поле

Полузащитник “Динамо” Богдан Леднев прокомментировал победу совей команды над “Шахтером” (3:1) в поединке за Суперкубок Украины.

- Думаю, что рецепт успеха - это план на игру, который мы отрабатывали всю неделю, плюс сумасшедшая самоотдача всех ребят, которые, не жалея себя, отдали максимум на футбольном поле.

- Этот максимум заключался, прежде всего, в четком выполнении тренерских требований?

- Да, в том, как ребята двигались и работали, можно сказать, за себя и того парня.

- Не было ли у тебя мандража перед выходом на поле, ведь это твоя вторая официальная игра за “Динамо”?

- Мандража не было. Я знал, какая задача передо мной стоит и старался ее выполнить.

- Во втором тайме прослеживалась ставка на оборону, некоторые даже шутили, что появилось понятие “динамовский автобус”. Насколько такое сравнение уместно?

- Понятное дело, что “Шахтеру” необходимо было забивать, они бежали вперед. Но наша команда здорово перемещалась, каждый закрывал свою зону и, повторюсь, отдал максимум на поле.

- “Динамо” выполнило колоссальный объем работы без мяча. Для этого было необходимо вдвое больше энергии и сил?

- Конечно. В том числе и Мистер говорит, что мы очень хорошо готовы физически. Он доволен физическим состоянием команды, да и это видно на поле - мы спокойно двигаемся и перемещаемся, не сбавляя темпа.

- Что дают для команды такие матчи, как за Суперкубок? Поединок можно считать выставочным?

- Приятно начинать сезон с завоевания трофея, это прибавляет сил на весь игровой год.