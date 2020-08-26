  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Суперкубок Украины
  4. Леднев: Луческу доволен физическим состоянием команды, и это видно на поле
В тренде
Суперкубок Украины
Суперкубок Украины

Суперкубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леднев: Луческу доволен физическим состоянием команды, и это видно на поле

Суперкубок Украины
(1 голосов)

Эмоции хавбека после победы в Суперкубке

Леднев: Луческу доволен физическим состоянием команды, и это видно на поле
Новина українською

Полузащитник “Динамо” Богдан Леднев прокомментировал победу совей команды над “Шахтером” (3:1) в поединке за Суперкубок Украины.

- Думаю, что рецепт успеха - это план на игру, который мы отрабатывали всю неделю, плюс сумасшедшая самоотдача всех ребят, которые, не жалея себя, отдали максимум на футбольном поле.

- Этот максимум заключался, прежде всего, в четком выполнении тренерских требований?

- Да, в том, как ребята двигались и работали, можно сказать, за себя и того парня.

- Не было ли у тебя мандража перед выходом на поле, ведь это твоя вторая официальная игра за “Динамо”?

- Мандража не было. Я знал, какая задача передо мной стоит и старался ее выполнить.

- Во втором тайме прослеживалась ставка на оборону, некоторые даже шутили, что появилось понятие “динамовский автобус”. Насколько такое сравнение уместно?

- Понятное дело, что “Шахтеру” необходимо было забивать, они бежали вперед. Но наша команда здорово перемещалась, каждый закрывал свою зону и, повторюсь, отдал максимум на поле.

- “Динамо” выполнило колоссальный объем работы без мяча. Для этого было необходимо вдвое больше энергии и сил?

- Конечно. В том числе и Мистер говорит, что мы очень хорошо готовы физически. Он доволен физическим состоянием команды, да и это видно на поле - мы спокойно двигаемся и перемещаемся, не сбавляя темпа.

- Что дают для команды такие матчи, как за Суперкубок? Поединок можно считать выставочным?

- Приятно начинать сезон с завоевания трофея, это прибавляет сил на весь игровой год.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Богдан Леднев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
usovvictor (Kharkov)
26.08.2020 в 21:50
...это все хорошо ребята, но с Луческо придется пахать и самое главное в точности (как сказано) выполнять все его установки. Переполох, который вы с ним устроили теперь не даст сбавить темп. Как говорил один мудрый ев..., простите человек,... -" учитесь, учитесь и учитесь", пока с вами Луческо. Дед, такой с виду мирный, еще даст вам прикурить с "прищуром", так что не обольщайтесь, у вас впереди "чистка авдеевых конюшен", счастливые вы мои...
Ответить
0
-1
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
26.08.2020 в 22:20
Авгиевых конюшен, а не авдеевых))))
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...