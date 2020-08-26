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Соломон: Мы проиграли сильной команде. Просим прощения у наших болельщиков

Суперкубок Украины
(2 голосов)

Горняки не реализовали свои моменты

Соломон: Мы проиграли сильной команде. Просим прощения у наших болельщиков
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Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон в эфире ТК Футбол прокомментировал поражение от "Динамо" (1:3) в поединке за Суперкубок Украины.

"Это был трудный матч с сильной командой.

"Шахтер" доминировал, мы создали много моментов, но не забили столько, чтобы победить. Сопернику удалось реализовать несколько шансов. В итоге – 1:3.

Просим прощения у наших болельщиков. Сейчас будет пауза на игры национальных сборных, а затем мы продолжим выступления", - сказал Соломон.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Манор Соломон
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Источник:
ТК Футбол

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