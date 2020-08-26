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Соломон: Мы проиграли сильной команде. Просим прощения у наших болельщиков
Горняки не реализовали свои моменты
Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон в эфире ТК Футбол прокомментировал
"Это был трудный матч с сильной командой.
"Шахтер" доминировал, мы создали много моментов, но не забили столько, чтобы победить. Сопернику удалось реализовать несколько шансов. В итоге – 1:3.
Просим прощения у наших болельщиков. Сейчас будет пауза на игры национальных сборных, а затем мы продолжим выступления", - сказал Соломон.
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Источник:ТК Футбол
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