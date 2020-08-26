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Караваев: Постепенно принимаем требования Луческу, чтобы это дошло до автоматизма

Суперкубок Украины
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Караваев: Постепенно принимаем требования Луческу, чтобы это дошло до автоматизма
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Игрок "Динамо" Александр Караваев рассказал об адаптации к игровым требованиям Мирчи Луческу и прокомментировал результат матча за суперкубок Украины с "Шахтером" (3:1).

- Насколько стиль "Динамо", который мы увидели в Суперкубке, это тот стиль, который хочет видеть Луческу?

– В принципе, да. Но все равно хочется больше контроля мяча, что у нас не очень получалось. Но были моменты, мы старались это делать, убегали в контратаки, были перестроения в обороне.

Постепенно принимаем все требования Луческу, изучаем и впитываем, чтобы это дошло до автоматизма.

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В статье: Мирча Луческу Александр Караваев Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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