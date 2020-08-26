Суперкубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Караваев: Постепенно принимаем требования Луческу, чтобы это дошло до автоматизма
Хавбек рассказал о работе под началом румынского специалиста
Игрок "Динамо" Александр Караваев рассказал об адаптации к игровым требованиям Мирчи Луческу и прокомментировал
- Насколько стиль "Динамо", который мы увидели в Суперкубке, это тот стиль, который хочет видеть Луческу?
– В принципе, да. Но все равно хочется больше контроля мяча, что у нас не очень получалось. Но были моменты, мы старались это делать, убегали в контратаки, были перестроения в обороне.
Постепенно принимаем все требования Луческу, изучаем и впитываем, чтобы это дошло до автоматизма.