Караваев: Постепенно принимаем требования Луческу, чтобы это дошло до автоматизма

Игрок "Динамо" Александр Караваев рассказал об адаптации к игровым требованиям Мирчи Луческу и прокомментировал результат матча за суперкубок Украины с "Шахтером" (3:1) .

- Насколько стиль "Динамо", который мы увидели в Суперкубке, это тот стиль, который хочет видеть Луческу?

– В принципе, да. Но все равно хочется больше контроля мяча, что у нас не очень получалось. Но были моменты, мы старались это делать, убегали в контратаки, были перестроения в обороне.

Постепенно принимаем все требования Луческу, изучаем и впитываем, чтобы это дошло до автоматизма.