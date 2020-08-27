Федецкий о Суперкубке: Три удара в створ и три гола – чувствуется рука Луческу

Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал победу "Динамо" над "Шахтером" (3:1) в матче за Суперкубок Украины.

"Результат говорит сам за себя. Луческу - опытный тренер, который "Шахтер" знает не по наслышке. Но, честно, немножко результат меня удивил. Три удара в створ ворот "Шахтера" и три гола – это, наверное, чувствуется рука тренера Луческу. Ведь такая безумная реализация "Динамо", несмотря на то, что "Шахтер" большую часть времени владел инициативой, довольно неожиданная. Это говорит о том, что нас ждет достаточно интересный чемпионат. Меня это, в первую очередь, радует.

На счет Родригеша еще надо подождать. Видно, что он футболист неплохой. Здесь дело, наверное, в его характере. Как он будет воспринимать все. Если Луческу найдет к нему подход, думаю, мы еще увидим настоящего Родригеша.

Проблемы "Шахтера" в обороне? "Шахтер" выдал довольно безумный сезон. Конечно, попали под каток, под "Интер". Что поделаешь! Такое случается. С "Динамо", я считаю, "Шахтер" не оптимальным составом играл. Марлос почему-то с первых минут не играл. Это было странно. Каштру, наверное, хотел совсем недооцененно сыграть против "Динамо". Это уже сыграло на руку Луческу наверное. Бывают такие матчи. Возможно есть какие-то проблемы в защите у "Шахтера". Исмаили не играет, там еще какие-то нюансы. Но это может случиться с любой командой. Сейчас делать какие-то кардинальные выводы на счет двух матчей, думаю, не стоит.

Для болельщиков, экспертов Суперкубок воспринимается больше как разминочная игра, скажем так. Да, вручают трофей, приятно начать сезон с победы, с выигрышем Суперкубка. Жаль, что не было болельщиков. Если бы были болельщики, были бы другие эмоции, была бы другая игра", - сказал Федецкий.