  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Суперкубок Украины
  4. Федецкий о Суперкубке: Три удара в створ и три гола – чувствуется рука Луческу
В тренде
Суперкубок Украины
Суперкубок Украины

Суперкубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федецкий о Суперкубке: Три удара в створ и три гола – чувствуется рука Луческу

Суперкубок Украины
(1 голосов)

Артем считает, что с возвращением Луческу украинский чемпионат станет интереснее

Федецкий о Суперкубке: Три удара в створ и три гола – чувствуется рука Луческу
Новина українською

Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал победу "Динамо" над "Шахтером" (3:1) в матче за Суперкубок Украины.

"Результат говорит сам за себя. Луческу - опытный тренер, который "Шахтер" знает не по наслышке. Но, честно, немножко результат меня удивил. Три удара в створ ворот "Шахтера" и три гола – это, наверное, чувствуется рука тренера Луческу. Ведь такая безумная реализация "Динамо", несмотря на то, что "Шахтер" большую часть времени владел инициативой, довольно неожиданная. Это говорит о том, что нас ждет достаточно интересный чемпионат. Меня это, в первую очередь, радует.

На счет Родригеша еще надо подождать. Видно, что он футболист неплохой. Здесь дело, наверное, в его характере. Как он будет воспринимать все. Если Луческу найдет к нему подход, думаю, мы еще увидим настоящего Родригеша.

Проблемы "Шахтера" в обороне? "Шахтер" выдал довольно безумный сезон. Конечно, попали под каток, под "Интер". Что поделаешь! Такое случается. С "Динамо", я считаю, "Шахтер" не оптимальным составом играл. Марлос почему-то с первых минут не играл. Это было странно. Каштру, наверное, хотел совсем недооцененно сыграть против "Динамо". Это уже сыграло на руку Луческу наверное. Бывают такие матчи. Возможно есть какие-то проблемы в защите у "Шахтера". Исмаили не играет, там еще какие-то нюансы. Но это может случиться с любой командой. Сейчас делать какие-то кардинальные выводы на счет двух матчей, думаю, не стоит.

Для болельщиков, экспертов Суперкубок воспринимается больше как разминочная игра, скажем так. Да, вручают трофей, приятно начать сезон с победы, с выигрышем Суперкубка. Жаль, что не было болельщиков. Если бы были болельщики, были бы другие эмоции, была бы другая игра", - сказал Федецкий.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Федецкий Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
pantaras (Київ)
27.08.2020 в 23:54
Что-то парню делать нехер, так интервью раздает, на уровне желтой прессы... Неужели совсем никому не нужен? Скатился ниже некуда. В бытность игрока бегал из клуба в клуб, причем в табора принципиальных соперников (волынь-карпати, днепр-шахтер) если бы не сборная и Карпаты, я бы его не заметил. Сейчас кротам подлизывает. Считал его мужиком в какой-то момент, сейчас считаю беспринцитным ...,....
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...