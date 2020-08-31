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Леоненко: Мирча в матче за Суперкубок заставил Шахтер играть в отборе
Это удается не каждому
Экс-футболист, а сегодня телеэксперт Виктор Леоненко высказал свое мнение на телеканале Футбол по поводу матча за Суперкубок "Динамо" - "
Определяющим фактором матча эксперт считает отбор.
Мирча [Луческу - главный тренер "Динамо"] заставил всех [соперников из "Шахтера"] отбирать. Фарта я здесь не видел, игра в обороне сама помогла забивать "Динамо".
Также Леоненко отметил недооценку соперника со стороны "Шахтера".
Мы смотрим, что Тайсон не добежал, Тете не добежал, а Додо вообще на поле не нашли.
Другой эксперт, Вячеслав Шевчук, поставил на первое место мотивацию "Динамо", которая была больше, чем у "Шахтера".
Хотя и выделил ошибочное решение главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру.
Он совершил ошибку, когда заменил Тете на Соломона. Надо было менять Тайсона.