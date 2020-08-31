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Леоненко: Мирча в матче за Суперкубок заставил Шахтер играть в отборе

Суперкубок Украины
(2 голосов)

Это удается не каждому

Леоненко: Мирча в матче за Суперкубок заставил Шахтер играть в отборе
Новина українською

Экс-футболист, а сегодня телеэксперт Виктор Леоненко высказал свое мнение на телеканале Футбол по поводу матча за Суперкубок "Динамо" - "Шахтер" (3:1).

Определяющим фактором матча эксперт считает отбор.

Мирча [Луческу - главный тренер "Динамо"] заставил всех [соперников из "Шахтера"] отбирать. Фарта я здесь не видел, игра в обороне сама помогла забивать "Динамо".

Также Леоненко отметил недооценку соперника со стороны "Шахтера".

Мы смотрим, что Тайсон не добежал, Тете не добежал, а Додо вообще на поле не нашли.

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Другой эксперт, Вячеслав Шевчук, поставил на первое место мотивацию "Динамо", которая была больше, чем у "Шахтера".

Хотя и выделил ошибочное решение главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру.

Он совершил ошибку, когда заменил Тете на Соломона. Надо было менять Тайсона.

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В статье: Мирча Луческу Вячеслав Шевчук Виктор Леоненко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (1)
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usovvictor (Kharkov)
31.08.2020 в 08:51
...здесь многие по - мелкому факторы сыграли, но самое главное, что Каштру с таким потенциалом Шахтера не смог преодолеть защиту Луческо и найти те замены, как противоядие против своевременно забитых мячей Динамо, остальные предпосылки повторяю - мелочь... Вальяжность еще не раз аукнется Шахтеру...
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