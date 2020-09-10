Гецко: В матче за Суперкубок Луческу обыграл Каштру тактически

Экс-игрок "Закарпатья", "Карпат", "Черноморца" и сборной Украины Иван Гецко прокомментировал победу киевского "Динамо" над донецким "Шахтером" (3:1) в поединке за Суперкубок Украины.

"Луческу обыграл тактически тренера "Шахтера". Причем он доверил место в основе ряду футболистов, которых многие не могли представить в составе. Это тоже немаловажно.

Он занимается серьезной работой. Не зря о нем говорят, что человек в таком возрасте так скрупулезно относится к таким моментам. У него есть тактика, теория, стратегия. Он садится, объясняет каждому что и как, все раскладывает по полочкам. Это немаловажно", - сказал Гецко.