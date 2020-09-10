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Гецко: В матче за Суперкубок Луческу обыграл Каштру тактически

Суперкубок Украины
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Гецко: В матче за Суперкубок Луческу обыграл Каштру тактически
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Экс-игрок "Закарпатья", "Карпат", "Черноморца" и сборной Украины Иван Гецко прокомментировал победу киевского "Динамо" над донецким "Шахтером" (3:1) в поединке за Суперкубок Украины.

"Луческу обыграл тактически тренера "Шахтера". Причем он доверил место в основе ряду футболистов, которых многие не могли представить в составе. Это тоже немаловажно.

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Он занимается серьезной работой. Не зря о нем говорят, что человек в таком возрасте так скрупулезно относится к таким моментам. У него есть тактика, теория, стратегия. Он садится, объясняет каждому что и как, все раскладывает по полочкам. Это немаловажно", - сказал Гецко.

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В статье: Мирча Луческу Иван Гецко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Источник:
sport.ua

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