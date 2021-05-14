Суперкубок Украины-2021 разыграют Динамо и Шахтер

В матче за Суперкубок Украины 2021 года встретятся киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

Согласно пункту 2 статьи 1 Положения о Суперкубок Украины Регламента Всеукраинских соревнований по футболу среди клубов УПЛ сезона 2020/2021, Суперкубок Украины разыгрывается между чемпионом и обладателем Кубка Украины. Если чемпионом Украины и обладателем Кубка Украины становится одна команда, тогда Суперкубок разыгрывается между чемпионом и командой, занявшей второе место в чемпионате.

Таким образом, чемпион и обладатель Кубка Украины, киевское "Динамо", сыграет против серебряного призера УПЛ, донецкого "Шахтера".

Дата проведения матча за Суперкубок Украины-2021 будет определена позже.