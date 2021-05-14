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Суперкубок Украины

Суперкубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Суперкубок Украины-2021 разыграют Динамо и Шахтер

Суперкубок Украины
(4 голосов)

Дата проведения матча будет определена позже

Суперкубок Украины-2021 разыграют Динамо и Шахтер

фото - Олександр Приходько

Новина українською

В матче за Суперкубок Украины 2021 года встретятся киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

Согласно пункту 2 статьи 1 Положения о Суперкубок Украины Регламента Всеукраинских соревнований по футболу среди клубов УПЛ сезона 2020/2021, Суперкубок Украины разыгрывается между чемпионом и обладателем Кубка Украины. Если чемпионом Украины и обладателем Кубка Украины становится одна команда, тогда Суперкубок разыгрывается между чемпионом и командой, занявшей второе место в чемпионате.

Таким образом, чемпион и обладатель Кубка Украины, киевское "Динамо", сыграет против серебряного призера УПЛ, донецкого "Шахтера".

Дата проведения матча за Суперкубок Украины-2021 будет определена позже.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
УАФ

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Комментарии (6)
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Nelviv`yanyn (Малорос)
14.05.2021 в 15:29
Можно было бы сделать так: в случае, если 1 команда выигрывает и кубок, и чемпионат, то она играет с победителем пары финалист кубка и 2-е место чемпионата. ДК - Заря/ШД.
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+2
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маматрахер228 (Киев)
14.05.2021 в 15:13
изи для царей футбола!!
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+1
0
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ПетроФ (Луцьк)
14.05.2021 в 15:04
СК перетворився на фарс. Треба переходити на інший формат. Призери чемпіонату+ фіналіст кубка.
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+2
0
vlotko (Броди)
14.05.2021 в 16:20
До чого тут ШД, швидше заслужив фіналіст Кубка України.
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+1
-1
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tolina-ystas (Краматорск)
14.05.2021 в 17:02
Есть Положение согласно которому определяется пара.А заслуги тут ни причём.
0
0
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tolina-ystas (Краматорск)
14.05.2021 в 17:02
тест
0
0


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