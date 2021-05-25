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В УПЛ назвали дату и возможное место проведения матча за Суперкубок Украины-2021

Суперкубок Украины
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Сезон традиционно начнется с матча за Суперкубок

В УПЛ назвали дату и возможное место проведения матча за Суперкубок Украины-2021

УПЛ

Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, когда начнется следующий сезон, а точнее - состоится матч за Суперкубок Украины.

- Когда запланирован старт нового сезона?

- На данный момент сформирован проект решения от клубов, который находится на этапе утверждения исполнительным комитетом. Базовая дата начала сезона – 24 июля. Именно тогда состоится матч за Суперкубок Украины. Уже на следующий день, 25 июля, начнется чемпионат. Исключение будет касаться только участников Суперкубка – "Динамо" и "Шахтера". Поединки первого тура с участием этих команд будут перенесены после консультации с самыми клубами.

- Где именно планируется проведение игры за Суперкубок?

- Рассматривается несколько вариантов. В приоритете – Одесса и Киев. Финально согласуем локацию с участниками матча.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Евгений Дикий
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Источник:
fanday

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