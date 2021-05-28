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Стало известно место проведения матча за Суперкубок Украины между Динамо и Шахтером

Суперкубок Украины
(1 голосов)

Команды встретятся 24 июля

Стало известно место проведения матча за Суперкубок Украины между Динамо и Шахтером

Новина українською

Новый футбольный сезон в Украине стартует 24 июля. В этот день состоится матч за Суперкубок страны, за который поборются киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

Выбирая место проведения этого матча между Киевом и Одессой, киевляне и горняки остановили свой выбор на столице.

Таким образом, матч за Суперкубок страны пройдет 24 июля на НСК "Олимпийский".

"Формально решения о том, где состоится матч за Суперкубок, еще нет. Но, действительно, Киев фаворит на его проведение. Ждем подтверждения от клубов", – рассказал исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

Добавим, что уже на следующий день, 25 июля, стартует новый чемпионат Украины в УПЛ.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.05.2021 в 13:47
Вообще нет смысла этому кубку
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-2
Hanter44 (Baburka)
28.05.2021 в 13:40
Да и то верно.Чего кататься туда-сюда?
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