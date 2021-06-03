УПЛ официально утвердила дату и место проведения матча за Суперкубок

Сегодня, 3 июня, в Днепре состоялось заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола.

На заседании был утвержден план-календарь Всеукраинских соревнований по футболу среди команд УПЛ сезона 2021/22.

Официальный сайт УАФ сообщает, что было принято решение провести матч за Суперкубок Украины в Киеве на НСК "Олимпийский".

Встреча состоится 24 июля.

Напомним, что трофей разыграют чемпион и обладатель Кубка Украины, киевское "Динамо", и серебряный призер УПЛ - донецкий "Шахтер".