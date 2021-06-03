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УПЛ официально утвердила дату и место проведения матча за Суперкубок
Поединок состоится все-таки в Киеве
Сегодня, 3 июня, в Днепре состоялось заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола.
На заседании был утвержден план-календарь Всеукраинских соревнований по футболу среди команд УПЛ сезона 2021/22.
Официальный сайт УАФ сообщает, что было принято решение провести матч за Суперкубок Украины в Киеве на НСК "Олимпийский".
Встреча состоится 24 июля.
Напомним, что трофей разыграют чемпион и обладатель Кубка Украины, киевское "Динамо", и серебряный призер УПЛ - донецкий "Шахтер".
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