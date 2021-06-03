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УПЛ официально утвердила дату и место проведения матча за Суперкубок

Суперкубок Украины
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Поединок состоится все-таки в Киеве

УПЛ официально утвердила дату и место проведения матча за Суперкубок

Новина українською

Сегодня, 3 июня, в Днепре состоялось заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола.

На заседании был утвержден план-календарь Всеукраинских соревнований по футболу среди команд УПЛ сезона 2021/22.

Официальный сайт УАФ сообщает, что было принято решение провести матч за Суперкубок Украины в Киеве на НСК "Олимпийский".

Встреча состоится 24 июля.

Напомним, что трофей разыграют чемпион и обладатель Кубка Украины, киевское "Динамо", и серебряный призер УПЛ - донецкий "Шахтер".

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
УПЛ

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