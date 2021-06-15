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Матч за Суперкубок пройдет в Киеве. Номинальным хозяином будет Шахтер

Суперкубок Украины
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(1 голосов)

Новости по Суперкубку Украины

Матч за Суперкубок пройдет в Киеве. Номинальным хозяином будет Шахтер

Фото: УАФ/ Автор – неизвестен

Новина українською

15 июня в Доме футбола состоялось собрание участников Украинской Премьер-Лиги.

Один из вопросов, который был утвержден на собрании – место проведения Суперкубка Украины-2021.

Это право досталось Киеву. О стадионе, на котором пройдет матч, ничего не сообщается.

Также был определен хозяин Суперкубка - им стал "Шахтер".

Напомним, что поединок состоится 24 июля. Трофей разыграют чемпион и обладатель Кубка Украины, киевское "Динамо", и серебряный призер УПЛ - донецкий "Шахтер".

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
15.06.2021 в 19:23
Шахтар буде господарем тільки на Донбасс-Арені, яку вщент прос...в Ахметов.
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ПетроФ (Луцьк)
15.06.2021 в 18:37
напевно на Баннікова, чи оболонь здасть в аренду свій?
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