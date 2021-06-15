Матч за Суперкубок пройдет в Киеве. Номинальным хозяином будет Шахтер

15 июня в Доме футбола состоялось собрание участников Украинской Премьер-Лиги.

Один из вопросов, который был утвержден на собрании – место проведения Суперкубка Украины-2021.

Это право досталось Киеву. О стадионе, на котором пройдет матч, ничего не сообщается.

Также был определен хозяин Суперкубка - им стал " Шахтер ".

Напомним, что поединок состоится 24 июля. Трофей разыграют чемпион и обладатель Кубка Украины, киевское "Динамо", и серебряный призер УПЛ - донецкий "Шахтер".