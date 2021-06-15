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Матч за Суперкубок пройдет в Киеве. Номинальным хозяином будет Шахтер
Новости по Суперкубку Украины
Фото: УАФ/ Автор – неизвестен
15 июня в Доме футбола состоялось собрание участников Украинской Премьер-Лиги.
Один из вопросов, который был утвержден на собрании – место проведения Суперкубка Украины-2021.
Это право досталось Киеву. О стадионе, на котором пройдет матч, ничего не сообщается.
Также был определен хозяин Суперкубка - им стал "
Напомним, что поединок состоится 24 июля. Трофей разыграют чемпион и обладатель Кубка Украины, киевское "Динамо", и серебряный призер УПЛ - донецкий "Шахтер".
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