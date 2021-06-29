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Стартовала продажа билетов на матч за Суперкубок Украины. Поединок пройдет на Олимпийском

Суперкубок Украины
(1 голосов)

Цена билетов - от 150 гривен

Стартовала продажа билетов на матч за Суперкубок Украины. Поединок пройдет на Олимпийском

УПЛ

Новина українською

УПЛ объявила о старте продаж билетов на матч за Суперкубок Украины-2021.

Поединок состоится 24 июля 2021 года в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 21:00. За трофей поспорят "Шахтер" и "Динамо".

Билеты на матч можно купить на сайте esport.in.ua.

Цена билетов будет зависеть от сектора и стартует со 150 грн. Все билеты именные.

Отмечается, что болельщики "Шахтера" будут размещаться на южных трибунах, а фанаты "Динамо" – на северной стороне ("бессарабские" ворота).

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Рівнянин (Рівне)
29.06.2021 в 17:18
Що там коронапсихоз каже?Яка заповнюваність стадіону?Мадяри молодці,на матчах Євро в Будапешті стадіон був забитий битком!
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