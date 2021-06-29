Суперкубок Украины
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Стартовала продажа билетов на матч за Суперкубок Украины. Поединок пройдет на Олимпийском
Цена билетов - от 150 гривен
УПЛ
УПЛ объявила о старте продаж билетов на матч за Суперкубок Украины-2021.
Поединок состоится 24 июля 2021 года в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 21:00. За трофей поспорят "
Билеты на матч можно купить на сайте esport.in.ua.
Цена билетов будет зависеть от сектора и стартует со 150 грн. Все билеты именные.
Отмечается, что болельщики "Шахтера" будут размещаться на южных трибунах, а фанаты "Динамо" – на северной стороне ("бессарабские" ворота).
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Источник:Офіційний сайт УПЛ
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Комментарии (1)
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Рівнянин (Рівне)
29.06.2021 в 17:18
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