Стартовала продажа билетов на матч за Суперкубок Украины. Поединок пройдет на Олимпийском

УПЛ объявила о старте продаж билетов на матч за Суперкубок Украины-2021.

Поединок состоится 24 июля 2021 года в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 21:00. За трофей поспорят " Шахтер " и "Динамо".

Билеты на матч можно купить на сайте esport.in.ua.

Цена билетов будет зависеть от сектора и стартует со 150 грн. Все билеты именные.

Отмечается, что болельщики "Шахтера" будут размещаться на южных трибунах, а фанаты "Динамо" – на северной стороне ("бессарабские" ворота).