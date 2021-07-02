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Матч за Суперкубок Украины могут перенести по просьбе Динамо
Из-за напряженного графика игроков в сборной
Новый футбольный сезон в Украине традиционно должен стартовать матчем за Суперкубок Украины, за который поборются чемпион страны киевское "Динамо" и вице-чемпион – донецкий "Шахтер".
Игра на НСК "Олимпийский" в Киеве запланирована на 24 июля. Однако, матч может быть смещен на другую дату.
Киевское "Динамо" обратилось в УПЛ, чтобы Лига рассмотрела возможность провести матч за Суперкубок в сентябре, мотивируя свое обращение тем, что большое количество игроков столичного клуба сейчас находится в расположении национальной сборной Украины и они, по мнению главного тренера киевлян Мирчи Луческу, не успеют должным образом подготовиться к сезону.
"К нам действительно поступило такое обращение от "Динамо". Будем думать и решать, поскольку динамовским сборникам действительно нужно время на восстановление. Однако про возможную дату в сентябре говорить еще рано.
Мы все сейчас будем болеть за сборную в матче с Англией, рассчитывая, что национальная команда пройдет дальше. Поэтому решение по этому вопросу будет приниматься позже"-, сказал исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.
Добавим, что новый чемпионат УПЛ согласно календарю должен стартовать 25 июля. Игра в чемпионате между "Шахтером" и "Динамо" состоится 2 октября.
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