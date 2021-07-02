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Суперкубок Украины

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Матч за Суперкубок Украины могут перенести по просьбе Динамо

Суперкубок Украины
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(2 голосов)

Из-за напряженного графика игроков в сборной

Матч за Суперкубок Украины могут перенести по просьбе Динамо

Новина українською

Новый футбольный сезон в Украине традиционно должен стартовать матчем за Суперкубок Украины, за который поборются чемпион страны киевское "Динамо" и вице-чемпион – донецкий "Шахтер".

Игра на НСК "Олимпийский" в Киеве запланирована на 24 июля. Однако, матч может быть смещен на другую дату.

Киевское "Динамо" обратилось в УПЛ, чтобы Лига рассмотрела возможность провести матч за Суперкубок в сентябре, мотивируя свое обращение тем, что большое количество игроков столичного клуба сейчас находится в расположении национальной сборной Украины и они, по мнению главного тренера киевлян Мирчи Луческу, не успеют должным образом подготовиться к сезону.

"К нам действительно поступило такое обращение от "Динамо". Будем думать и решать, поскольку динамовским сборникам действительно нужно время на восстановление. Однако про возможную дату в сентябре говорить еще рано.

Мы все сейчас будем болеть за сборную в матче с Англией, рассчитывая, что национальная команда пройдет дальше. Поэтому решение по этому вопросу будет приниматься позже"-, сказал исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

Добавим, что новый чемпионат УПЛ согласно календарю должен стартовать 25 июля. Игра в чемпионате между "Шахтером" и "Динамо" состоится 2 октября.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (9)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
02.07.2021 в 14:12
Та його взагалі треба відмінити.
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0
-1
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Zapp Brannigan (Київ)
02.07.2021 в 14:04
Ну в принципі, обидва клуби мають бути зацікавлені в цьому, в збірній ж і шахтарів вистачає...
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
02.07.2021 в 14:12
На лавці.
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0
0
grassion (Харьков)
02.07.2021 в 14:19
"...обидва клуби мають бути зацікавлені в цьому..."- это понятно, но почему сразу это не решить (до утверждения календаря)? Получается, что календарь утвердили, а все клубы махнули гривой - "та пох.. все равно будем играть как нам удобно". А страдают от этого болелы, которые отпрашиваются с работы, планируют свое время, что бы попасть на матч!
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.07.2021 в 13:57
Опять устали))))
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0
-2
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таврия19752009 (симферополь)
02.07.2021 в 13:51
Браво федерация все для Динамо.если бы Шахтер просил бы .был бы тут вой от Динамо болел
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+1
-4
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Zapp Brannigan (Київ)
02.07.2021 в 14:04
По-хорошому цього матчу взагалі не мало б бути, бо ДК ж виграли і чемп, і кубок... Коли одна команда робить дубль, то який нафіг суперкубок?
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+2
-1
Алекс1955 (Донецк)
02.07.2021 в 14:11
А когда Шахтер делал дубль, тоже не надо было играть Суперкубок?
+1
0
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alex 66 (Кременчук)
02.07.2021 в 13:48
Я за перенос!
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+1
-2


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