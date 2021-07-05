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Суперкубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч за Суперкубок Украины перенесен на сентябрь - источник

Суперкубок Украины
Обновлено
(2 голосов)

Игра была запланирована на 24 июля

Матч за Суперкубок Украины перенесен на сентябрь - источник

фото - Олександр Приходько

Новина українською

УПЛ уведомила киевское "Динамо", что матч за Суперкубок Украины против "Шахтера" перенесен на сентябрь. Об этом пишет телеграм-канал "Динамо Киев Inside".

Напомним, что ранее стало известно, что именно столичный клуб обратился с подобной просьбой в УПЛ. Киевляне мотивировали свое обращение , тем, что игроки, которые находились в расположении сборной Украины на Евро-2020, не успеют должным образом подготовиться к сезону.

Матч за Суперкубок Украины был запланирован на 24 июля.

По информации Meta-ratings, новая дата игры 22 сентября.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Динамо Киев Inside

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Комментарии (26)
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таврия19752009 (симферополь)
05.07.2021 в 13:42
Все для Динамо .а потом фаны Динамо говорят что Ффу Шахтера.Павелк принемает решения в пользу Динамо постоянно
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0
-2
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WI-FI (Киев)
05.07.2021 в 13:47
Крысчанин нахер ты на этот сайт заходишь?
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0
0
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Stuntriding (Киев)
05.07.2021 в 13:41
О как активизировали свои пуканы беженцы.Мразота.Свой дом освобождать не хотят, ждут что за них это другие сделают.Собрать всю эту шваль и отправить назад, пусть там умничают шавки.
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+2
-1
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таврия19752009 (симферополь)
05.07.2021 в 13:43
Называть людей мразотами.кем же надо тогда быть самому.илэди воюй диванный воин
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0
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
05.07.2021 в 13:45
Це констатація фактів. На жаль.
+1
0
d.mackedon (fghfg)
05.07.2021 в 13:33
Еще не надоело сливать деньги в БК наивно полагаясь на одну интуицию??? Советую сайт king-ball. ru беру там прогнозы с 2013года! Захочешь по общаться по ближе, ищи меня там же на сайте, ник "Гол!"
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0
0
мы за динамо (киев)
05.07.2021 в 13:28
схоже до цього матчу буде серйозне ставлення. а в липні навряд чи до нього можна підготуватись.
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+1
0
vlotko (Броди)
05.07.2021 в 13:26
До чого в цьому Суперкубку ШД? По логіці мала б грати Зоря.
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+2
0
dmitroj88
05.07.2021 в 13:30
И кто будет смотреть матч дырки со своим фармом? Только бизнес, ничего личного.
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+2
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
05.07.2021 в 13:46
Заради справедливості міг би зіграти й Маріуполь. Господар то один.
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0
-1
TarikMaksi (Бiла Церква)
05.07.2021 в 13:10
Дырнамо устало существовать, стыд и срам этим игрокам
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+2
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
05.07.2021 в 13:09
Решайте судьбу кубка в лозанском суде. Так прикольнее.
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+1
-3
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
05.07.2021 в 13:01
Розумію невдоволення деяких вболівальників Шахтаря. Воно б звичайно було б краще зіграти з Динамо як у першому колі минулого чемпіонату, коли через ковід суперник не міг виставити основний склад. Або як з Інгульцем - у кабінеті вирішити це питання. А тепер стрьомно.
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+4
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
05.07.2021 в 13:45
Как раз в прошлом сезоне Шахтер доигрывал ЛЕ и усталый вышел на суперкубок и не кто не чего не переносил.а когда у Шахтера был ковид они Реал обыграли
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0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
05.07.2021 в 12:31
Смоктарю все одно коли відсмоктати, до того часу вже вилетять з ЛЧ.
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+3
-5
дЫркофан
05.07.2021 в 12:39
а отсосать не желаешь ......чучело?
Ответить
+2
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
05.07.2021 в 12:43
Сокчуть лише такі як ти, опудало.
+3
-3
дЫркофан
05.07.2021 в 12:54
прикрой свой ....рот убогий.лижи своим хозяевам суркам и не тявкай моська дырявая
+4
-4
ZNAK_VOPROSA
05.07.2021 в 13:38
Смоктать будешь ты и твой "великий клюб" как в ЛЧ, так и в УПЛ!!! А ты Пукаса смокчешь везде и всегда вместе с ПРОСТО КАКАШКИНЫМ
Ответить
+1
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
05.07.2021 в 13:46
Шедвр донецького інтелекту.
0
0
ZNAK_VOPROSA
05.07.2021 в 12:11
Я думаю надо еще и начало УПФЛ перенести что б "шубы" могли подготовиться к ЧУ. Это ж "особенный" клуб
Ответить
+4
-6
MaximSK (Киев)
05.07.2021 в 12:02
Думаю зря, Суперкубок не такой важный турнир, можно было обеим командам полудублирующий состав выпустить и все. В сентябре будут матчи сборных и ЛЧ, нагрузка на футболистов увеличится.
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+3
-3
dmitroj88
05.07.2021 в 12:00
Да пусть Сурок сразу рисует себе компьютерный гол и забирает тот кубок себе. Шатают со своим Мертверчук все то, за что народ Украины на майдане стоял!
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+4
-8
дЫркофан
05.07.2021 в 11:56
цыган луческу выплакал?пусть 25 июля играет в первом туре чемпионата.они устали
Ответить
+4
-7
Весела Дача (Кривий Ріг)
05.07.2021 в 11:50
Ответить
+1
-3
Primeval (Одесса)
05.07.2021 в 11:49
Как это читать?Матч за Суперкубок Украины была запланирована
Ответить
+2
-1


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