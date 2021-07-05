Матч за Суперкубок Украины перенесен на сентябрь - источник

УПЛ уведомила киевское "Динамо", что матч за Суперкубок Украины против "Шахтера" перенесен на сентябрь. Об этом пишет телеграм-канал "Динамо Киев Inside".



Напомним, что ранее стало известно, что именно столичный клуб обратился с подобной просьбой в УПЛ. Киевляне мотивировали свое обращение , тем, что игроки, которые находились в расположении сборной Украины на Евро-2020, не успеют должным образом подготовиться к сезону.



Матч за Суперкубок Украины был запланирован на 24 июля.

По информации Meta-ratings, новая дата игры 22 сентября.