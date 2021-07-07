Перенос Суперкубка Украины на сентябрь - плохое решение. Уничтожается любой смысл матча

Пока весь футбольный мир следит за двумя континентальными первенствами, Евро-2020 и Копа Америка, украинский футбол готовится выйти из летней спячки. Клубы УПЛ набирают форму, подписывают новых игроков и проводят спарринги. Кампания 2020/21 стартует 24-го июля матчем за Суперкубок страны. Хотя погодите…

В понедельник многие инсайдерские источники сообщили, что игру за трофей перенесли на сентябрь. Через день это подтвердили официально. Причина - чемпион страны и действующий обладатель кубка, киевское "Динамо", обратилось с подобной просьбой в УПЛ, мотивируя это тем, что многие игроки основы долгое время находились в составе сборной Украины и теперь не смогут полноценно подготовиться к сезону. Верхушка, по слухам, согласилась с этой просьбой и пошла навстречу команде. Теперь Суперкубок будет разыгран в сентябре. По сути, этим решением был уничтожен весь смысл матча за этот трофей.

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В понимании многих, Суперкубок - это официальный старт сезона. Торжественный, пафосный, с салютом, выступлением музыкантов и награждением победителя. Последние несколько лет в Украине трофей разыгрывался в Одессе, что весьма логично. Главный летний город Украины принимал главный летний матч. На красивом стадионе у самого моря. Да, в прошлом году Суперкубок провели в Киеве, так как были свои причины. Трибуны закрыты, конец лета на дворе и в Одессу особого смысла переться не было. Зачем в этом году проводить матч в столице - вопрос открытый.

Кстати, касательно прошлого сезона. 17-го августа 2020-го донецкий "Шахтер" проиграл "Интеру" в полуфинале ЛЕ. Спустя уже четыре дня "горняки" стартовали в УПЛ, а еще через 48 часов встретились "Динамо" в матче за Суперкубок. Никаких переносов не было, хотя тогда задействован был весь состав "горняков", а не только сборники, и перенос матча, как и всего первого тура, выглядел куда логичнее, учитывая скорый перерыв на международные матчи. "Але сталося те, що сталося".

Но вернемся в 2021-й год. Кому будет нужен матч за Суперкубок в сентябре, когда пройдет сразу несколько туров УПЛ? Руководству УАФ, чтобы сделать фотографии со стадиона, произнести речь и с улыбкой поучаствовать в награждении? А что насчет зрителей? Согласитесь, одно дело, когда матч двух сильнейших клубов страны приравнивается к пушечному выстрелу крейсера, сигнализирующему о старте нового сезона. Тогда есть некое чувство соревнования. Тогда и появляется и некая ценность трофея. Совсем другое дело, когда это все переносится на пару месяцев, и вместо торжеств и прочего, мы получаем рядовой матч чемпионата. Причем не особо важный ни для "Шахтера", который в это время будет играть в квалификации ЛЧ, ни для "Динамо", которое к главному клубному турниру будет вести подготовку.

Тогда спрашиваем еще раз, а матч за Суперкубок в сентябре точно кажется столь необходимым мероприятием? Возможно, не стоит проводить игру в принципе, учитывая, что команда Луческу взяла и чемпионат, и кубок, доказав свое тотальное превосходство?

Представьте ситуацию. Чиновник появляется на открытии торгового центра, названного в честь его жены, пафосно перерезает красную ленточку, после чего торжественно запускает туда первых посетителей. Все вписывается в общий план. Другая ситуация. Торговый центр уже открыли, речи сказали, песни сыграли, люди идут к кассе с первыми покупками, как вдруг звучит голос того же чиновника: "Подождите, мы забыли перерезать красную ленточку". Ну и что бы вы ощущали в этот момент? Вот и сентябрьский Суперкубок будет вызывать примерно такие же эмоции.

Последний момент. Мы понимаем, что украинские сборники - тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. Они, как и все остальные, точно так же нуждаются в отдыхе. Но все-таки, не кажется ли вам, что мы создаем для них очень комфортные условия? И чемпионат давайте завершим раньше, чтобы подготовились нормально, и Суперкубок перенесем, чтобы все отдохнули, повидались с женами и детьми. Как будто времени между четвертьфиналом Евро и базовой датой Суперкубка недостаточно.

Андрей Шевченко после поражения Англии заявил, что уровень нашего чемпионата недостаточно высок, чтобы игроки могли тягаться с топ-сборными на равных. А теперь представьте, что матч за Суперкубок переносят в Англии или Германии. Или что их чемпионат специально завершают заранее, дабы сборники набрали форму. Или что команды проводят домашние матчи сразу на 2-3 стадионах в течение одного сезона. Представили? Вот и мы не смогли. Тогда может будем повторять за лучшими, а не с умным видом говорить одно, а делать противоположные вещи.

Украинский футбол умом не понять. Ежегодно количество странных решений от руководства УПЛ и УАФ растет в геометрической прогрессии. Причем с такой скоростью, что с каждым сезоном мы ставим новые рекорды. Перенос Суперкубка на сентябрь - просто еще одно недальновидное решение. А сколько таких еще будет...