УПЛ официально подтвердила перенос матча за Суперкубок Украины

УПЛ удовлетворила ходатайство "Динамо", которое поддержал "Шахтер", и перенесла Суперкубок Украины.

Такое решение было принято, учитывая нагрузки, которое выпало на игроков обоих клубов и сжатые сроки на восстановление.

Матч, который должен был состояться 24 июля на НСК "Олимпийский", перенесено на 22 сентября 2021 года. Время и место проведения остаются без изменений.

Все билеты, приобретенные на матч будут действительными.