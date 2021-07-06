Суперкубок Украины
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УПЛ официально подтвердила перенос матча за Суперкубок Украины
Из-за большой нагрузки сборников на Евро
УПЛ удовлетворила ходатайство "Динамо", которое поддержал "Шахтер", и перенесла Суперкубок Украины.
Такое решение было принято, учитывая нагрузки, которое выпало на игроков обоих клубов и сжатые сроки на восстановление.
Матч, который должен был состояться 24 июля на НСК "Олимпийский", перенесено на 22 сентября 2021 года. Время и место проведения остаются без изменений.
Все билеты, приобретенные на матч будут действительными.
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Источник:УПЛ
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