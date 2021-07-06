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УПЛ официально подтвердила перенос матча за Суперкубок Украины

Суперкубок Украины
(3 голосов)

Из-за большой нагрузки сборников на Евро

УПЛ официально подтвердила перенос матча за Суперкубок Украины

Новина українською

УПЛ удовлетворила ходатайство "Динамо", которое поддержал "Шахтер", и перенесла Суперкубок Украины.

Такое решение было принято, учитывая нагрузки, которое выпало на игроков обоих клубов и сжатые сроки на восстановление.

Матч, который должен был состояться 24 июля на НСК "Олимпийский", перенесено на 22 сентября 2021 года. Время и место проведения остаются без изменений.

Все билеты, приобретенные на матч будут действительными.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
УПЛ

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