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Дикий: Перенос Суперкубка может вызвать недовольства болельщиков, но нужно поддержать наших парней

Суперкубок Украины
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На августовский матч уже было раскуплено много билетов

Дикий: Перенос Суперкубка может вызвать недовольства болельщиков, но нужно поддержать наших парней

Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал перенос матча за Суперкубок Украины на 22 сентября.

"Есть такая ситуация. Все привыкли, что матч за Суперкубок Украины открывает чемпионат. Возникла ситуация, мы все видели, как наши парни отстаивали интересы Украины на Евро-2020.

Получили запрос от "Динамо", который поддержал "Шахтер" – клубы договорились сдвинуть дату матча за Суперкубок на 22 сентября.

Да, могут быть определенные недовольства болельщиков, потому что много билетов уже реализовано, люди спланировали посещение матча. Но ситуация сложилась такая.

Считаю, мы должны поддержать наших ребят, чтобы дать им возможность более качественно подготовиться к новому сезону. У сборной также важные игры за право выхода на ЧМ-2022.

Это, наверно, наименьшее, что мы можем сделать, чтобы поддержать наших парней", - сказал Дикий.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Евгений Дикий
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Источник:
ТК Футбол

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