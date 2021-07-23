Суперкубок Украины как европейский уникум. Такого нет ни в одной другой стране континента

В предстоящую субботу должен был состояться очередной поединок за Суперкубок Украины, которым традиционно открывается новый футбольный сезон в УПЛ. Однако, руководство Премьер-лиги перенесло дату встречи на два месяца, согласившись с доводами команд-участниц, что сборникам обоих клубов необходимо больше времени на восстановление после ЕВРО. Таким образом, в этом году обладатель трофея определится не только в необычное время – в самый разгар первого круга чемпионата, но и в рекордно поздний для этого одноматчевого мини-турнира срок – 22 сентября. Впрочем, это достижение – сущий пустяк, по сравнению с общеевропейским рекордом, который прочно удерживает наш Суперкубок.

В этом году за трофей, который в Украине будет разыгрываться уже в 18-й раз, поборются два его неизменных победителя - "Шахтер" и "Динамо". Киевлянам кубок доставался 9 раз, "горнякам" – 8. И никаких предпосылок к тому, что существующее двоевластие в ближайшее время будет нарушено, пока не видно. Нам стало любопытно: насколько этот случай уникален или в Европе еще есть чемпионаты, где национальный Суперкубок выигрывали лишь две команды. А поскольку в различных странах этот турнир имеет разную историю, для чистоты эксперимента мы взяли временной отрезок с 2004 года, когда у нас прошел дебютный розыгрыш. И оказалось, что Украина таки "впереди Европы всей". Из всех футбольных ассоциаций-членов УЕФА, в которых поединки между чемпионом и обладателем национального кубка проводятся на регулярной основе (а не время от времени), нет второй такой страны, где бы за последние 17 лет трофеем владели только два клуба.

Наиболее близка к нашей ситуация в Португалии, там в новом веке победу в Суперкубке праздновали лишь клубы Большой тройки – "Порту", "Бенфика" и "Спортинг".

По три победителя турнира набралось также в Хорватии, Словакии (СК упразднен в 2016-м) и Ирландии. Но тут, как говорится, есть нюансы. У хорватов и словаков, если команда делала золотой дубль, матч за Суперкубок вообще не проводился, и, как следствие, за последние 15 лет трофей там разыгрывался лишь по 6 раз. В Ирландии же после долгого перерыва турнир возродили только в 2014 году – под названием Кубок президента.

Наши северные соседи белорусы, разыгрывающие Суперкубок с 2010 года, много лет жили в условиях безальтернативной гегемонии одного клуба – БАТЭ (13 чемпионств подряд!). Тем не менее в Супере ее удавалось прерывать – "Гомелю" (2012) и дважды брестскому "Динамо" (2018, 2019). А нынешней весной трофей впервые достался прошлогоднему чемпиону страны солигорскому "Шахтеру".

В Израиле, как и в Ирландии, Суперкубок после долгого перерыва возобновили совсем недавно, в 2015 году. Но за это время трофей успел поменять уже четырех хозяев. А в ближайшую субботу он может обрести и пятого владельца – действующий чемпион страны "Маккаби" из Хайфы постарается взять свой дебютный Суперкубок во встрече с одноклубниками из Тель-Авива.

В Казахстане Суперкубок разыгрывают лишь с 2008 года, но список победителей турнира состоит уже из семи клубов-лауреатов. А в Швеции, где матчи за Суперкубок проводились только с 2007 по 2015 год включительно, после чего турнир был закрыт из-за отсутствия зрительского интереса, столько же победителей (7) набралось всего за 9 проведенных розыгрышей.

Что касается топ-5 чемпионатов, то там число триумфаторов Суперкубка варьируется от 6 клубов (Испания и Италия) до 4 (Франция и Германия). При том, что у немцев турнир долго не проводился и был возрожден лишь в 2010 году, а во Франции в 8 последних розыгрышах неизменно побеждал ПСЖ.

Страны, располагающиеся неподалеку от Украины в таблице коэффициентов УЕФА (Россия, Бельгия, Турция, Голландия), чествовали за эти годы по 5-7 триумфаторов. Абсолютным же европейским рекордсменом последнего 17-летия является Польша. Там начиная с 2004 года трофей успели поднять над головой капитаны 11 разных клубов. В этом году поляки позволили ненадолго настигнуть себя румынам, после того, как 10 июля Суперкубок Румынии впервые достался "Университате" из Крайовы. "Студенты" стали десятым лауреатом турнира у себя на родине с 2004 года. Но двоевластие сохранялось всего неделю. В минувшую субботу был разыгран очередной Суперкубок Польши, победу в котором впервые отпраздновал "Ракув". Переиграв в серии послематчевых пенальти столичную "Легию", клуб из Ченстоховы стал одиннадцатым за 17 последних лет триумфатором национального Супера. Все же, за всю историю турнира, который у наших западных соседей проводится с 1983 года, трофей выигрывали в общей сложности 17 команд! Вот уж где поистине торжествует принцип "Чтоб никому не было обидно".

Количество клубов, побеждавших в национальных Суперкубках Европы (УЕФА) с 2004 года: