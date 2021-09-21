Шахтер - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча за Суперкубок Украины

В начале октября "Динамо" и "Шахтер" сыграют между собой в чемпионате Украины. Вот это будет по-настоящему ответственное и принципиальное противостояние. А Суперкубок – разогрев. Этот матч потерял всякий турнирный смысл, когда был перенесен из начального отрезка сезона на сентябрь. Но это не значит, что команды не будут биться на поле.

Матч за Суперкубок Украины состоится 22-го сентября 2021-го года в Киеве на НСК "Олимпийский". Стартовый свисток арбитра Андрея Коваленко прозвучит в 21:00.

Текстовая онлайн трансляция матча "Шахтер" - "Динамо" состоится в матч-центре UA-Футбол >>>. На YouTube-странице "Подкасты UA-Футбол" >>> состоится АУДИО-трансляция поединка. Это звуковой комментарий матча в живом времени.

Прямую онлайн видеотрансляцию матча "Шахтер" - "Динамо" обеспечит телеканал "Футбол 1".

В Интернете матч можно будет посмотреть на OTT-платформе Oll.tv. Также телеканал "Футбол 1" можно найти у других операторов - Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и др. Все эти сервисы работают по подписке.