Суперкубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча за Суперкубок Украины
Шахтер - Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.09.2021 ⋊ Суперкубок Украины на UA-Футбол
фото - Олександр Приходько
В начале октября "Динамо" и "Шахтер" сыграют между собой в чемпионате Украины. Вот это будет по-настоящему ответственное и принципиальное противостояние. А Суперкубок – разогрев. Этот матч потерял всякий турнирный смысл, когда был перенесен из начального отрезка сезона на сентябрь. Но это не значит, что команды не будут биться на поле.
Матч за Суперкубок Украины состоится 22-го сентября 2021-го года в Киеве на НСК "Олимпийский". Стартовый свисток арбитра Андрея Коваленко прозвучит в 21:00.
Текстовая онлайн трансляция матча "Шахтер" - "Динамо" состоится в матч-центре UA-Футбол >>>. На YouTube-странице "Подкасты UA-Футбол" >>> состоится АУДИО-трансляция поединка. Это звуковой комментарий матча в живом времени.
Прямую онлайн видеотрансляцию матча "Шахтер" - "Динамо" обеспечит телеканал "Футбол 1".
В Интернете матч можно будет посмотреть на OTT-платформе Oll.tv. Также телеканал "Футбол 1" можно найти у других операторов - Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и др. Все эти сервисы работают по подписке.
Популярное сейчас
- Роберто Карлос – о клетке на стадионе Ингульца: Это же не животные какие-то
- Самый авторитетный инсайдер мира получил в подарок футболку игрока сборной Украины
- "Это было не из-за футбола". Марлос объяснил, почему принял украинское гражданство
- На данный момент на Суперкубок Украины продано 15 000 билетов
- Еще один не устоял. Польский защитник Динамо женился на украинке. ФОТО
- Футболист Динамо перед матчем с Бенфикой узнал, что стал отцом! ФОТО