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Белик: Матч за Суперкубок Украины пройдет в неудобное для команд время

Суперкубок Украины
(1 голосов)

Суперкубок перенесли, но перенесли не лучшим образом

Белик: Матч за Суперкубок Украины пройдет в неудобное для команд время

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Экс-форвард сборной Украины Алексей Белик поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо".

– Ожидания у меня смешанные, потому что, с одной стороны - желание увидеть противостояние "Шахтера" Де Дзерби и "Динамо" Луческу очень большое, а с другой - матч пройдет в неудобное время, у обеих команд наступает период важных игр в чемпионате и в Лиге чемпионов. Но жду зрелищного матча, потому что есть возможность выиграть первый трофей в сезоне.

– Станет ли поражение от "Шерифа" дополнительным стимулом для "Шахтера", чтобы порадовать своих болельщиков?

– После поражения от "Шерифа", у горняков есть два варианта: либо они собирают волю в кулак и побеждают, что им поможет в следующих матчах, либо проигрывают и психологически будет еще труднее.

– Молодость пары основных центральных защитников "Динамо" (Сироте 21 год, Забарному 19 лет) преимущество для игроков атаки "Шахтера"?

– Я не думаю, что молодость центральных защитников "Динамо" станет преимуществом для "Шахтера", так как они надежны и организованы в игре. Но тем интереснее будет наблюдать за индивидуальными противостояниями.

– Какие преимущества и недостатки каждой из команд?

– Сильные качества "Шахтера" - это техника и скорость в атакующих действиях команды, но есть проблемы с переходом из атаки в оборону. Также, команда действует не всегда интенсивно. "Динамо" очень хорошо организовано, действует дисциплинированно в обороне, очень активно в контратаке. Но есть проблемы с позиционной атакой, потому что Луческу пока не нашел основного нападающего, который до конца поймет и будет выполнять его требования.

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В статье: Алексей Белик Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (1)
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SeventyFour (Phoenix)
21.09.2021 в 17:09
Разве профессионалам не поxy й? И вообще. Футбол для болельщиков. Футболисты ж играют не ради бабла, не так ли?
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