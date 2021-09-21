Белик: Матч за Суперкубок Украины пройдет в неудобное для команд время

Экс-форвард сборной Украины Алексей Белик поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо".

– Ожидания у меня смешанные, потому что, с одной стороны - желание увидеть противостояние "Шахтера" Де Дзерби и "Динамо" Луческу очень большое, а с другой - матч пройдет в неудобное время, у обеих команд наступает период важных игр в чемпионате и в Лиге чемпионов. Но жду зрелищного матча, потому что есть возможность выиграть первый трофей в сезоне.

– Станет ли поражение от "Шерифа" дополнительным стимулом для "Шахтера", чтобы порадовать своих болельщиков?

– После поражения от "Шерифа", у горняков есть два варианта: либо они собирают волю в кулак и побеждают, что им поможет в следующих матчах, либо проигрывают и психологически будет еще труднее.

– Молодость пары основных центральных защитников "Динамо" (Сироте 21 год, Забарному 19 лет) преимущество для игроков атаки "Шахтера"?

– Я не думаю, что молодость центральных защитников "Динамо" станет преимуществом для "Шахтера", так как они надежны и организованы в игре. Но тем интереснее будет наблюдать за индивидуальными противостояниями.

– Какие преимущества и недостатки каждой из команд?

– Сильные качества "Шахтера" - это техника и скорость в атакующих действиях команды, но есть проблемы с переходом из атаки в оборону. Также, команда действует не всегда интенсивно. "Динамо" очень хорошо организовано, действует дисциплинированно в обороне, очень активно в контратаке. Но есть проблемы с позиционной атакой, потому что Луческу пока не нашел основного нападающего, который до конца поймет и будет выполнять его требования.