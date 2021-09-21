  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Суперкубок Украины
  4. Де Дзерби: Луческу – умный и хитрый человек. Надеюсь, завтра арбитр сможет работать спокойно
В тренде
Суперкубок Украины
Суперкубок Украины

Суперкубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Дзерби: Луческу – умный и хитрый человек. Надеюсь, завтра арбитр сможет работать спокойно

Суперкубок Украины
Обновлено
(2 голосов)

Наставник горняков затронул тему судейства

Де Дзерби: Луческу – умный и хитрый человек. Надеюсь, завтра арбитр сможет работать спокойно

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби накануне матча на Суперкубок Украины с "Динамо" высказался о наставнике киевлян Мирче Луческу.

"Я отлично помню ту "Брешию", когда ее тренировал Луческу. Я был маленьким, но помню то время очень хорошо. Это была прекрасная команда: Дзилиани, Лудзарди, Домини, Де Паола… Смотреть на нее было удовольствием, поскольку она любила начинать конструкцию с обороны, мяч всегда двигался низом.

Сегодня, спустя годы, я вижу совсем другого Луческу: сейчас он любит играть длинными передачами, верхом, в особенности играть второй мяч. Но я ценю Луческу, потому что после стольких лет у него все так же есть страсть к футболу. Нужно ценить то, что он до сих пор работает на высоком уровне.

Луческу – умный человек, хитрый человек. Для меня большая честь быть тренером в Украине. Однако мне не нравится атмосфера, которая создалась с арбитрами. Я приехал сюда очень тихо, и, повторюсь, для меня честь быть здесь, но я никогда не говорю о судьях. Стараюсь просто концентрироваться на том, что мы делаем на поле. И мне не нравится, когда арбитры могут испытывать давление других. Сейчас я, конечно, говорю о пенальти, который дали на 90+8-й минуте в матче "Динамо" с "Александрией". Добавили пять минут. Естественно, такое мне не нравится. Я думаю только о тренерской работе, но я не дурак.

И я очень надеюсь, что завтра арбитр сможет работать спокойно. Завтра сыграют очень сильные команды, поэтому все должно быть на своем месте, все должно быть сделано честно. Надеюсь, что сегодня – последний раз, когда я говорю на эту тему, потому что я в самом деле ее не люблю. Однако у меня есть глаза. И еще я, естественно, слушаю, что происходит вокруг меня. Я уважаю всех, но было бы также правильно, чтобы все уважали меня и мою команду. При этом я уже сказал, что у соперника, безусловно, есть свои плюсы", - сказал Де Дзерби.

Напомним, что матч за суперкубок Украины, в котором "Шахтер" в Киеве на "Олимпийском" примет "Динамо", состоится в среду, 22 сентября, и начнется в 21:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (11)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
21.09.2021 в 19:42
Забыли дырявые, как Цыган их 12 лет драл :)
Ответить
0
0
Lev Divanov (Medovemesto)
21.09.2021 в 19:42
Он забыл вспомнить (или не знал!) как Луческу (кликуха – Мистер, Цыган, сейчас – Дед (уже с определённым уважением!)), будучи ЗАСЛУЖЕННО !!!((( многократным чемпионом с Шахтёром, при каких-то тактических неудачах команды, обвинял в них всех кого только можно и, в первую очередь судей! За что получил кличку «Цыган» и некоторую нелюбовь болел! В ТО время, Шахтёр РЕАЛЬНО((( блистал! И в ТО время, частенько судьи явно «подсуживали» команде хотя команда в этом СОВЕРШЕННО((( не нуждалась! Вероятно, судьи это делали чисто из-за большого уважения к хозяину Шахтёра! Даже были предложения чемпионат сразу начинать с розыграша 2-го места, т. к. 1-е - уже занято Шахтёром! Это при том, что ТА команда РЕАЛЬНО((( была, если не на голову, то на пол-головы выше всех остальных! Я это всё к тому, что на сегодня, авторитет ХОЗЯИНА((( никак не уменьшился и говорить о том, что кто-то может обидеть его любимое детище – СМЕШНО !!! И жалко и незрело выглядит попытка тренера заранее оправдаться за возможное будующее поражение! ПЕЧАЛЬКА! Похоже, опять - не тот масштаб! Даже на правого крайнего не тянем
Ответить
0
0
SAN2O (Kiev)
21.09.2021 в 19:11
Про де Дзербі був іншої думки. Виявився він брехлом і маніпулятором. Коли працюєш на злидню Ріната Ліанідівіча, по іншому мабуть й не можна грати. Про пенальті згадав, а про Малиновського чомусь ні, пічаль, а такий ще молодий.
Ответить
+1
-1
Shilov 2020 (Кировоград )
21.09.2021 в 19:05
Типичный итальянский ссикун боится Луческу потому как понимает что ему до него еще очень далеко! А еще называет себя топ тренером!
Ответить
+1
-1
canadian fan (Toronto)
21.09.2021 в 19:05
В "сливе" Шерифу тоже судьи виноваты?
Ответить
+2
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
21.09.2021 в 19:03
Шахтар невідворотно псує людей. Ось і Дзербі вже ковтнув чадного газу цього клубу. Цей Карфаген не має права на існування, він труїть все футбольне життя в нашій країні. Карфаген повинен бути знищений, і чим раніше це станеться, тим швидше оздоровиться футбольне життя.
Ответить
+1
0
avatar
uа-football-2021 (Київ)
21.09.2021 в 18:42
Та Суркіс вже зарядив. Він такий матч не пропустить
Ответить
+1
-4
Orest_ua (Kyiv)
21.09.2021 в 18:19
Gnida
Ответить
+4
-3
football_soccer (Украина)
21.09.2021 в 18:16
настолько морально слабый и неуверенный в себе тренеришка, имея летнею закупку на 40 лямов, уже до игры начинает давить на судей )) А как же фирменный стиль, философия , конспекты Гвардиолы и Бьелсы , и наконец дорогие легионеры? Нее ? Осталась надежда только на то, что судья будет судить "спокойно" . )) слаб , Каштру и то увереннее держался
Ответить
+8
-2
хмельничанин (Хмельницкий)
21.09.2021 в 18:11
Матч ещё не начался, но Дзерби уже коснулся темы судейства. Это своего рода психологическое давление на судью, чтобы он принимал все решения в пользу Шахтера. а вообще сильные думают об игре, а слабаки о судействе.
Ответить
+6
-3
hajo30
21.09.2021 в 18:10
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик про-гнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода про-гнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Ответить
0
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...