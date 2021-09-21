Суперкубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Дзерби: Луческу – умный и хитрый человек. Надеюсь, завтра арбитр сможет работать спокойно
Наставник горняков затронул тему судейства
фото - Олександр Приходько
Главный тренер "
"Я отлично помню ту "Брешию", когда ее тренировал Луческу. Я был маленьким, но помню то время очень хорошо. Это была прекрасная команда: Дзилиани, Лудзарди, Домини, Де Паола… Смотреть на нее было удовольствием, поскольку она любила начинать конструкцию с обороны, мяч всегда двигался низом.
Сегодня, спустя годы, я вижу совсем другого Луческу: сейчас он любит играть длинными передачами, верхом, в особенности играть второй мяч. Но я ценю Луческу, потому что после стольких лет у него все так же есть страсть к футболу. Нужно ценить то, что он до сих пор работает на высоком уровне.
Луческу – умный человек, хитрый человек. Для меня большая честь быть тренером в Украине. Однако мне не нравится атмосфера, которая создалась с арбитрами. Я приехал сюда очень тихо, и, повторюсь, для меня честь быть здесь, но я никогда не говорю о судьях. Стараюсь просто концентрироваться на том, что мы делаем на поле. И мне не нравится, когда арбитры могут испытывать давление других. Сейчас я, конечно, говорю о пенальти, который дали на 90+8-й минуте в матче "Динамо" с "Александрией". Добавили пять минут. Естественно, такое мне не нравится. Я думаю только о тренерской работе, но я не дурак.
И я очень надеюсь, что завтра арбитр сможет работать спокойно. Завтра сыграют очень сильные команды, поэтому все должно быть на своем месте, все должно быть сделано честно. Надеюсь, что сегодня – последний раз, когда я говорю на эту тему, потому что я в самом деле ее не люблю. Однако у меня есть глаза. И еще я, естественно, слушаю, что происходит вокруг меня. Я уважаю всех, но было бы также правильно, чтобы все уважали меня и мою команду. При этом я уже сказал, что у соперника, безусловно, есть свои плюсы", - сказал Де Дзерби.
Напомним, что матч за суперкубок Украины, в котором "Шахтер" в Киеве на "Олимпийском" примет "Динамо", состоится в среду, 22 сентября, и начнется в 21:00.
Популярное сейчас
- Директор Десны: Есть волнение касательно арбитра в матче с Металлистом
- Роберто Карлос – о клетке на стадионе Ингульца: Это же не животные какие-то
- Удар по Александрии и претензии к Днепру-1. Эксперты о 8-м туре УПЛ
- Стало известно, кто рассудит Шахтер и Динамо в матче за Суперкубок Украины
- Еще один не устоял. Польский защитник Динамо женился на украинке. ФОТО
- Соблазнительная звезда мужских журналов станет ведущей нового проекта на каналах Футбол. ФОТО