Бабич: Для Динамо и Луческу победа в Суперкубке будет более значимой

Украинский тренер Александр Бабич поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо".

"Если брать последние результаты, то "Динамо" подходит к матчу в лучшем эмоциональном состоянии. Не берем во внимание последний результат " Шахтера " в матче с "Мариуполем" (5:0). У Луческу, наверное, уже есть план на игру. Думаю, со стороны "Динамо" будет достаточно закрытая игра, организованная в обороне. Поэтому я считаю, что в лучшем состоянии к матчу подходит "Динамо".

Суперкубок немного теряет свою значимость из-за того, что проходит не перед началом чемпионата. Эта встреча всегда была открытием чемпионата. Но наверняка обе команды сыграют основными составами, все-таки это дерби. Для "Динамо" и Луческу, наверное, победа в этом турнире будет более значимой.

Матч за Суперкубок 100% собрал бы аншлаг, если бы это было перед стартом чемпионата. Но все-таки думаю, что соберет и сейчас. Должно быть больше болельщиков, чем в УПЛ и ЛЧ. Хочешь не хочешь, но это дерби. Дерби, в котором будут эмоции. Зрителей должно быть побольше", – сказал Бабич.