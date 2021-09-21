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Бабич: Для Динамо и Луческу победа в Суперкубке будет более значимой

Суперкубок Украины
(1 голосов)

Украинское классико уже в среду

Бабич: Для Динамо и Луческу победа в Суперкубке будет более значимой

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Украинский тренер Александр Бабич поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо".

"Если брать последние результаты, то "Динамо" подходит к матчу в лучшем эмоциональном состоянии. Не берем во внимание последний результат "Шахтера" в матче с "Мариуполем" (5:0). У Луческу, наверное, уже есть план на игру. Думаю, со стороны "Динамо" будет достаточно закрытая игра, организованная в обороне. Поэтому я считаю, что в лучшем состоянии к матчу подходит "Динамо".

Суперкубок немного теряет свою значимость из-за того, что проходит не перед началом чемпионата. Эта встреча всегда была открытием чемпионата. Но наверняка обе команды сыграют основными составами, все-таки это дерби. Для "Динамо" и Луческу, наверное, победа в этом турнире будет более значимой.

Матч за Суперкубок 100% собрал бы аншлаг, если бы это было перед стартом чемпионата. Но все-таки думаю, что соберет и сейчас. Должно быть больше болельщиков, чем в УПЛ и ЛЧ. Хочешь не хочешь, но это дерби. Дерби, в котором будут эмоции. Зрителей должно быть побольше", – сказал Бабич.

Напомним, что поединок состоится в среду, 22 сентября, на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало в 21:00.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Александр Бабич
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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vlotko (Броди)
21.09.2021 в 21:26
На мою думку у СуперКубку мала б з ДК грати Зоря,як фіналіст Кубка. До чого тут ШД? Тобі переможець має називатися Суперчемпіон. Так прийняли, щоб підняти інтригу до цього трофею, адже ДК і Шд завжди на чолі турнірної таблиці, а фіналісти, у своїй більшості, не стабільні.
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