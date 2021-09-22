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Гецко: Динамо обыграет Шахтер, один из голов забьет Гармаш
Эксперт говорит о том, что киевляне уже вышли на пик формы, в то время как у горняков серьезные проблемы в обороне
Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько
Экс-нападающий сборной Украины Иван Гецко поделился своими ожиданиями от мата за Суперкубок Украины, в котором сойдутся "
"На мой взгляд, на сегодняшний момент "Динамо" по всем компонентам превосходит "Шахтер". Подопечные Мирчи Луческу на ходу, создается впечатление, что они уже вышли на пик спортивной формы, тогда как "горняки" больше разочаровывают, хотя я не исключаю, что они еще прибавят, но не в ближайшее время: уж слишком проблемными выглядят позиции донетчан в обороне. А усиливать это важное звено особо и некем.
Думаю, что киевляне возьмут верх с перевесом в один мяч, скорее всего, 2:1 и один из мячей забьет их универсал Денис Гармаш", - сказал Гецко.
Напомним, что поединок состоится в среду, 22 сентября, на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало в 21:00.
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