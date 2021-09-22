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Исход матча решит чья-то ошибка. Прогноз на матч Шахтер - Динамо от Александра Севидова
Специалист не рискнул назвать фаворита в паре
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
В среду, 22 сентября будет разыгран новый Суперкубок Украины. Динамо является действующим обладателем всех трех внутренних трофеев. Сможет ли Роберто де Дзерби, который возглавил "горняков" этим летом, изменить для дончан неприятную серию и наконец забрать какой-то трофей у Мирчи Луческу? И каким в целом будет матч?
Известный украинский тренер Александр Севидов специально для Youtube-канала Подкасты UA-Футбол поделился своими ожиданиями от стартового Классического в новом сезоне.
Тайм-коды:
00:01 - старт Динамо в новом сезоне
02:13 - старт Шахтера в новом сезоне
08:11 - Меняется ли нынешнее Динамо
10:49 - Де Дзерби vs Каштру
14:56 - Ожидания от матча за Суперкубок
17:06 - Прогноз на матч Шахтер - Динамо от Александра Севидова
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