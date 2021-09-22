Исход матча решит чья-то ошибка. Прогноз на матч Шахтер - Динамо от Александра Севидова

В среду, 22 сентября будет разыгран новый Суперкубок Украины. Динамо является действующим обладателем всех трех внутренних трофеев. Сможет ли Роберто де Дзерби, который возглавил "горняков" этим летом, изменить для дончан неприятную серию и наконец забрать какой-то трофей у Мирчи Луческу? И каким в целом будет матч?

Известный украинский тренер Александр Севидов специально для Youtube-канала Подкасты UA-Футбол поделился своими ожиданиями от стартового Классического в новом сезоне.

Тайм-коды:

00:01 - старт Динамо в новом сезоне

02:13 - старт Шахтера в новом сезоне

08:11 - Меняется ли нынешнее Динамо

10:49 - Де Дзерби vs Каштру

14:56 - Ожидания от матча за Суперкубок

17:06 - Прогноз на матч Шахтер - Динамо от Александра Севидова