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Цыганков: Трофеи, которые мы взяли в прошлом сезоне, должны и в дальнейшем оставлять у себя
Матч за Суперкубок состоится уже сегодня, 22 сентября
Фото: ФК Динамо Киев
Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Украины против "Шахтера".
- Виктор, на этот раз, как и всегда, с волнением ждете игры с "Шахтером"?
- Конечно! Прежде всего это матч, в котором разыгрывается официальный титул, в таких встречах всегда приятно участвовать. А тем более игры с "Шахтером" - всегда зрелище, поэтому наша команда с нетерпением ждет 22 сентября.
- Как относитесь к тому, что во второй раз подряд поединок состоится в Киеве, а не в Одессе, как было много лет?
- В принципе, очень хорошо. Приятно играть в Киеве, потому что это дома, на своем стадионе. Можно лучше подготовиться, потому что не нужно никуда ехать.
- Традиционно Суперкубок Украины разыгрывается на старте сезона, а теперь - во второй половине сентября. Несколько необычно?
- В любом случае, повторюсь, это игра за трофей, поэтому команда будет готовиться выиграть этот матч. Возможно, это даже лучше, потому что мы подойдем к матчу уже через игры Лиги чемпионов.
- Наверное, следили за "Шахтером" в этом сезоне? Что можете сказать?
- У них появилось много новых игроков, новый тренер и, можно сказать, новая философия игры. Стиль немного изменился. С другой стороны, бразильцы там и дальше лидеры ... Перед Суперкубком наш наставник подробно разберет соперника.
- "Динамо" с середины осени вернется в ритм "два матча в неделю". Насколько это сложно, особенно для сборников, которые после Евро фактически не имели полноценного отпуска?
- Не знаю, кому как, а мне гораздо приятнее играть так - через три дня на четвертый, чем неделю тренироваться между матчами.
- В прошлом году для "Динамо" победа в Суперкубке Украины стала запевом к очень успешному сезону, в котором команда взяла все три титула. Такой же план у киевлян и на этот сезон?
- У нас такой план всегда, потому что мы "Динамо". Во всех турнирах будем стараться выжимать максимум из своих возможностей. Те трофеи, которые мы взяли, должны и в дальнейшем оставлять у себя", - сказал Цыганков.
Напомним, матч "Шахтер" - "Динамо" пройдет сегодня, 22 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00.
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