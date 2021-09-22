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Без Мудрика. Известна заявка Шахтера на матч Суперкубка против Динамо

Суперкубок Украины
Обновлено
(1 голосов)

Битва за трофей пройдет на НСК "Олимпийский"

Без Мудрика. Известна заявка Шахтера на матч Суперкубка против Динамо

Шахтер

Новина українською

Сегодня, 22 сентября донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" разыграют между собой Суперкубок Украины.

Наставник "горняков" Роберто Де Дзерби определился с заявкой на поединок.

Отметим, что в списке футболистов не оказалось полузащитников Михаила Мудрика и Георгия Судакова. Также ранее сообщалось, что по индивидуальной программе занимаются Фернандо и Дентиньо.

Напомним, матч "Шахтер" - "Динамо" пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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BleiK61 (Київ)
22.09.2021 в 11:37
Схоже на те, що так святкували перемогу у найпринциповішому дербі донбасу, що досі не оклигали
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