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Без Мудрика. Известна заявка Шахтера на матч Суперкубка против Динамо
Битва за трофей пройдет на НСК "Олимпийский"
Шахтер
Сегодня, 22 сентября донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" разыграют между собой Суперкубок Украины.
Наставник "горняков" Роберто Де Дзерби определился с заявкой на поединок.
Отметим, что в списке футболистов не оказалось полузащитников Михаила Мудрика и Георгия Судакова. Также ранее сообщалось, что по индивидуальной программе занимаются Фернандо и Дентиньо.
⚒???? Заявка «Шахтера» на матч за Суперкубок Украины с «Динамо».— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 22, 2021
???????????? Сегодняшняя игра на НСК «Олимпийский» начнется в 21:00.#Shakhtar #ШахтерДинамо #Суперкубок pic.twitter.com/T9HNHJiXdF
Напомним, матч "Шахтер" - "Динамо" пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00.
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