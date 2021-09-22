Без Мудрика. Известна заявка Шахтера на матч Суперкубка против Динамо

Сегодня, 22 сентября донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" разыграют между собой Суперкубок Украины.

Наставник "горняков" Роберто Де Дзерби определился с заявкой на поединок.

Отметим, что в списке футболистов не оказалось полузащитников Михаила Мудрика и Георгия Судакова. Также ранее сообщалось, что по индивидуальной программе занимаются Фернандо и Дентиньо.

⚒???? Заявка «Шахтера» на матч за Суперкубок Украины с «Динамо».



???????????? Сегодняшняя игра на НСК «Олимпийский» начнется в 21:00.#Shakhtar #ШахтерДинамо #Суперкубок pic.twitter.com/T9HNHJiXdF — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 22, 2021

Напомним, матч "Шахтер" - "Динамо" пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00.