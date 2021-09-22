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Судаков: В матче за Суперкубок результат будет на первом месте

Суперкубок Украины
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Украинское "классико" состоится уже сегодня, 22 сентября

Судаков: В матче за Суперкубок результат будет на первом месте

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Украины против "Динамо".

- Георгий, подготовку к новому сезону и старт как в Чемпионате, так и еврокубках, вы начали под руководством нового главного тренера - Роберто Де Дзерби. Какие впечатления от тренировок и работы под руководством нового коуча?

- Без преувеличения: Роберто Де Дзерби - это специалист высокого уровня. Как у бывшего игрока, у него замечательное понимание футбола. Отметил бы и изменения в тренировочном процессе, где открыл для себя много новаций. Вижу, что под впечатлениями и украинские тренеры.

Обратил внимание, когда находился на сборах с молодежной сборной Украины, что Ротань в тренировочном процессе несколько перенял у Роберто Де Дзерби. Считаю, это можно уже воспринимать, как своеобразный комплимент для итальянского специалиста.

- Отсутствие трофеев в прошлом сезоне создает команде дополнительное давление: результат любой ценой?

- Одержали мы трофеи или нет, такое давление на команду есть всегда. Сам факт, что прошлый сезон завершили без трофеев, служит дополнительным стимулом в матче с "Динамо" прервать серию и порадовать болельщиков победой. Все хотят почувствовать вкус победы, а команде это придаст уверенности в дальнейшей борьбе.

- Матч против "Динамо" в Суперкубке станет первым украинским "эль классико" в новом сезоне. Предоставляете особое значение победе в этом противостоянии?

- Ни для кого не секрет, что матчи против "Динамо" всегда имеют особое значение. В матче за Суперкубок результат будет на первом месте, ведь победа многое значит для нас.

- После длительного перерыва, болельщики снова вернулись на стадионе. Насколько важна, особенно в таких матчах, как с "Динамо", поддержка 12-го игрока?

- Не стал бы выделять только встречу с "Динамо", ведь поддержка 12-го игрока для нас имеет значение во всех без исключения матчах. Зрители на трибунах - это своеобразный стимул, который придает нам уверенности и мотивации на поле.

- Новый сезон, новые задачи, новые вызовы. Какую цель ставите лично перед собой на этот чемпионат?

- Уже второй сезон нахожусь с первой командой. Хочется закрепиться в основе и начинать матч в составе с первых минут не только в чемпионате Украины, но и в Лиге чемпионов", - сказал Судаков.

Отметим, что Георгий Судаков не попал в заявку "Шахтера" на матч Суперкубка против "Динамо". Битва за трофей состоится уже сегодня, 22 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало - в 21:00.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
УПЛ

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