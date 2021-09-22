Суперкубковые хроники. Полная статистика украинского матча-турнира

В предыдущих 17 титульных поединках было забито 46 мячей (в среднем 2,7 гола за игру). Автором самого первого из них стал динамовец Олег Гусев. Он отметился точным ударом на 21-й минуте дебютного матча за Суперкубок Украины, проходившего 10 июля 2004 года в Одессе и принесшего победу его команде над "Шахтером" в серии пенальти (после 1:1 в основное время). Отметим, что чаще всего взятие ворот фиксировалось в последние 15 минут и компенсированное к матчу время (13). Хотя, в целом первые таймы оказывались более результативными, чем вторые (26 и 20 мячей соответственно).

Среди авторов суперкубковых голов значатся 34 игрока из четырех клубов. Самая результативная команда турнира – "Шахтер", на счету "горняков" 27 забитых мячей. 17 раз поражали ворота соперников киевские динамовцы, еще по одному точному удару в активе игроков "Таврии" и "Черноморца".

Дончане также являются и авторами самой крупной победы в истории турнира – 7:1 над "Таврией" в 2010-м. А за год до этого единственный раз в истории Суперкубка зрители вообще не увидели забитых мячей – после нулевой ничьей в основное время "Динамо" победило "Ворсклу" в серии пенальти.

Всего до послематчевой лотереи в поединках СКУ дело доходило 6 раз. Самая скоротечная серия приключилась в 2009-м, когда победным для киевлян стал уже 8-й подход к "точке". А самой продолжительной игра в "футбольную рулетку" была в дебютном розыгрыше-2004, в котором динамовцы отпраздновали викторию лишь после 20-го удара. Причем, решающий пенальти в ворота "Шахтера" забил тогда голкипер киевлян Александр Шовковский.

Самый популярный счет суперкубковых поединков – 2:0 (фиксировался 5 раз) и 1:1 (4 случая).

Самый ранний гол в истории Суперкубка Украины был забит в 2010-м – горняк Александр Гладкий положил начало разгрому "Таврии" уже на 2-й минуте. Позже всех свою фамилию на табло записал его одноклубник Бернард, в 2015-м поразивший ворота "Динамо" на 4-й компенсированной минуте.

Список лучших голеадоров СКУ возглавляет горняк Александр Гладкий, отметившийся 4 точными ударами. На один мяч меньше в активе двух других игроков "Шахтера" – Фреда и Луиса Адриано, а также динамовца Артема Милевского. Еще трое футболистов забили по 2 гола.

Голевые дубли в матчах Суперкубка фиксировались 5 раз. Их авторами стали горняки Гладкий, Луис Адриано (оба – в 2010-м), Фред (2013) и Феррейра (2017), а также динамовец Михалик (2007). Хет-трики прежде еще никогда не случались.

За 17 прошлых матчей арбитры 4 раза назначали 11-метровые удары. Самый первый подход к "точке" оказался неудачным: в 2006-м динамовец Родриго пробил мимо ворот Шахтера. Но в дальнейшем судейские приговоры исполнялись безупречно. Их приводили в исполнение киевлянин Гусев (2011), а также дончане Тайсон (2013) и Срна (2015).

За 17 титульных поединков было показано 84 желтых и 6 красных карточек. Дебютное удаление схлопотал в 2012-м защитник донецкого "Металлурга" Александр Воловик. А самыми грубыми поединками в истории Суперкубка Украины стали битвы между "Шахтером" и "Динамо" в 2015 и 2018 годах, когда арбитры – Анатолий Жабченко и Константин Труханов соответственно – показывали соперникам по 9 желтых и 2 красных карточки. Зато решающий матч-2013 между "Черноморцем" и "Шахтером", который обслуживал Сергей Бойко, обошелся вообще без единой дисциплинарной санкции.

Самый богатый "урожай" наказаний в пассиве футболистов "Динамо", насобиравших за все годы 43 предупреждения и три удаления. А индивидуальный зачет нарушителей возглавляет горняк Тарас Степаненко – 4 желтых и одна красная карточки.

В продолжение судейской темы. Матчи Суперкубка страны обслуживали 13 рефери, в том числе двое иностранцев: голландец Петер Винк (2007) и немец Вольфганг Штарк (2008). Чаще других (по 2 раза) команды выводили на поле Виталий Годулян, Анатолий Абдула, Константин Труханов и Виталий Романов.

Триумфаторами Суперкубка становились 8 тренеров (чаще других Мирча Луческу – 8 раз). Самым первым трофей завоевал Алексей Михайличенко (2004). Сергею Реброву и Александру Хацкевичу удавалось покорять суперкубковую вершину и в качестве игроков, и в качестве наставников "Динамо". А Мирча Луческу – единственный тренер в истории СКУ, выигравший турнир во главе двух разных команд.

Второй год подряд Суперкубок Украины примет Киев. Прежде трофей разыгрывался в Одессе (10 раз), Полтаве (дважды), Сумах, Запорожье, Луганске и Львове.

В этом году матч за Суперкубок Украины впервые пройдет осенью. До этого лавры самого позднего по времени проведения удерживал прошлогодний поединок между "Динамо" и "Шахтером", который из-за затяжного локдауна состоялся 25 августа. А раньше всего победитель Суперкубка был назван в 2010 году – "горняки" взяли трофей 4 июля, разгромив "Таврию" (7:1).

Единственный случай, когда в битве за Суперкубок Украины встретились две команды из одного города, имел место в 2012-м, когда "Шахтер" со счетом 2:0 обыграл земляков из донецкого "Металлурга".

Для "Шахтера" предстоящий Суперкубок – 17-й по счету, "Динамо" сыграет в титульном матче в 15-й раз. Но по числу завоеванных трофеев киевляне минимально опережают "оранжево-черных", в их активе 9 побед, на счету дончан – лишь 8. А это значит, что успех "Шахтера" в предстоящей встрече вернет паритет, а если Суперкубок вновь, четвертый год подряд, возьмут "бело-синие", то они достигнут рекордной двузначной отметки побед в СКУ.

Несмотря на то, что "Шахтер" и "Динамо" завсегдатаи матчей за Суперкубок, в их нынешних составах всего 6 футболистов, уже забивавшие в СК: у "горняков" — Марлос и Алан Патрик, у киевлян — Бурда, Буяльский, Гармаш и Де Пена. Так что велика вероятность того, что сегодня появятся новые лауреаты.