Экс-игрок Шахтера: В Суперкубке все решится в серии пенальти

Сегодня, 22 сентября, донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" проведут матч за Суперкубок Украины.

Экс-игрок "горняков" Геннадий Зубов поделился мыслями о предстоящем поединке.

"Досадно, что по ряду причин нынешний Суперкубок не состоялся по традиции перед началом сезона. Сейчас же он несколько не вписывается в соревновательный график: набрал разгон чемпионат УПЛ, как говорят, на носу — поединки группового турнира Лиги чемпионов.

Я не буду утверждать, что соперники будут играть не в полную силу, просто чувствуется, что интерес у болельщиков к сегодняшнему противостоянию не такой, как того бы хотелось организаторам.

Впрочем, не думаю, что "Динамо" и "Шахтер" будут экспериментировать с составами, всё же, на кону — имидж самых именитых отечественных клубов. Всем очень хочется победить.

Поскольку встречаются приблизительно равные по силам визави, то, на мой взгляд, обладатель почетного приза определится после серии послематчевых пенальти", - сказал Зубов.