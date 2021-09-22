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Суркис - о Суперкубке: Не думаю, что будут показаны все лучшие качества и раскрыты все карты

Суперкубок Украины
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Но трофей есть трофей

Суркис - о Суперкубке: Не думаю, что будут показаны все лучшие качества и раскрыты все карты

Олександр Приходько

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Украины против донецкого "Шахтера".

"Будет бескомпромиссная борьба. Я считаю, что этот матч не совсем вовремя, потому что нам предстоит два тяжелейших поединка в Лиге чемпионов.

Учитывая то, что донецкий "Шахтер" проиграл "Шерифу", в этом матче для них будет очень многое решаться. У нас ситуация чуть получше, одно очко есть одно очко.

Это будет эмоциональный матч. Не думаю, что в этом поединке будут показаны все лучшие качества и раскрыты все карты, ведь ровно через неделю, или 10 дней, нам играть в чемпионате Украины, где на кону будет стоять значительно больше, чем этот матч. Но это трофей. Любой президент клуба хочет поднять над головой этот трофей, и я не исключение. Хотя я и поднимал его много раз, все равно хочется в очередной раз порадоваться со своей командой. Думаю, болельщики тоже очень этого хотят.

Будет интересный матч, который все мы невероятно ждем. Откровенно говоря, матчи "Динамо" - "Шахтер" я жду с не меньшим волнением, чем поединки с "Бенфикой", "Баварией" и "Барселоной", — сказал Суркис.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Динамо" начнется сегодня в 21:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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