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Суркис - о Суперкубке: Не думаю, что будут показаны все лучшие качества и раскрыты все карты
Но трофей есть трофей
Олександр Приходько
Президент "
"Будет бескомпромиссная борьба. Я считаю, что этот матч не совсем вовремя, потому что нам предстоит два тяжелейших поединка в Лиге чемпионов.
Учитывая то, что донецкий "Шахтер" проиграл "Шерифу", в этом матче для них будет очень многое решаться. У нас ситуация чуть получше, одно очко есть одно очко.
Это будет эмоциональный матч. Не думаю, что в этом поединке будут показаны все лучшие качества и раскрыты все карты, ведь ровно через неделю, или 10 дней, нам играть в чемпионате Украины, где на кону будет стоять значительно больше, чем этот матч. Но это трофей. Любой президент клуба хочет поднять над головой этот трофей, и я не исключение. Хотя я и поднимал его много раз, все равно хочется в очередной раз порадоваться со своей командой. Думаю, болельщики тоже очень этого хотят.
Будет интересный матч, который все мы невероятно ждем. Откровенно говоря, матчи "Динамо" - "Шахтер" я жду с не меньшим волнением, чем поединки с "Бенфикой", "Баварией" и "Барселоной", — сказал Суркис.
Напомним, что матч "Шахтер" – "Динамо" начнется сегодня в 21:00, а UA-Футбол проведет
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