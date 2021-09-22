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Шахтер – Динамо. АУДИО онлайн трансляция Суперкубка Украины
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок за Суперкубок Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо".
Одним словом – классика! Киевский НСК "Олимпийский" и все болельщики страны в целом уже не могут дождаться противостояния между грандами. Адаптирует ли свой стиль Роберто Де Дзерби? Готов ли Мирча Луческу перехитрить своего итальянского коллегу? Кто сейчас, в конце концов, круче – столичный коллектив или "горняки"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 22 сентября – в 20:30 по киевскому времени.
Отметим, что стартовый свисток прозвучит в 21:00.
Комментатор: Сергей Швец
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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