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Шахтер – Динамо. АУДИО онлайн трансляция Суперкубка Украины

Суперкубок Украины
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Шахтер – Динамо. АУДИО онлайн трансляция Суперкубка Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок за Суперкубок Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо".

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Читайте такжеДе Дзерби: Уважаю Луческу за страсть и любовь к футболу

Одним словом – классика! Киевский НСК "Олимпийский" и все болельщики страны в целом уже не могут дождаться противостояния между грандами. Адаптирует ли свой стиль Роберто Де Дзерби? Готов ли Мирча Луческу перехитрить своего итальянского коллегу? Кто сейчас, в конце концов, круче – столичный коллектив или "горняки"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 22 сентября – в 20:30 по киевскому времени.

Отметим, что стартовый свисток прозвучит в 21:00.

Комментатор: Сергей Швец

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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В статье: Суперкубок Украины Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Трансляция Аудио онлайн стрим
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