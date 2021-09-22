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Палкин: Это же Динамо, матч за Суперкубок. О чем тут говорить

Суперкубок Украины
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Горняки настраиваются только на победу

Палкин: Это же Динамо, матч за Суперкубок. О чем тут говорить

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Украины с "Динамо".

"Главное для нас - взять этот трофей. Было проделано много работы и футболистами, и тренерским штабом. Нужно сделать все возможное и невозможное.

Это же "Динамо", матч за Суперкубок. О чем тут говорить", - сказал Палкин.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Динамо" начнется сегодня в 21:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Сергей Палкин Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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