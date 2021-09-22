Суперкубок Украины
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Палкин: Это же Динамо, матч за Суперкубок. О чем тут говорить
Горняки настраиваются только на победу
Фото: ФК Шахтер Донецк
Генеральный директор "
"Главное для нас - взять этот трофей. Было проделано много работы и футболистами, и тренерским штабом. Нужно сделать все возможное и невозможное.
Это же "Динамо", матч за Суперкубок. О чем тут говорить", - сказал Палкин.
Напомним, что матч "Шахтер" – "Динамо" начнется сегодня в 21:00, а UA-Футбол проведет
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Источник:ТК Футбол
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