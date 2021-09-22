Палкин: Это же Динамо, матч за Суперкубок. О чем тут говорить

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Украины с "Динамо".

"Главное для нас - взять этот трофей. Было проделано много работы и футболистами, и тренерским штабом. Нужно сделать все возможное и невозможное.

Это же "Динамо", матч за Суперкубок. О чем тут говорить", - сказал Палкин.