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Нагорняк: Игра Шахтера после матча с Шерифом - это одна загадка
Эксперт отдает предпочтение киевлянам
Известный украинский тренер Сергей Нагорняк сделал прогноз на матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо".
"Все что угодно может быть в играх "Шахтера" и "Динамо".
Может ли быть серия пенальти? В противостояниях этих команд все может быть. Но по игре, на сегодняшний день, "Динамо" выглядит предпочтительнее. А игра "Шахтера" после матча с "Шерифом" это одна загадка, честно говоря.
"Динамо" точно также может построить игру на контратаках. У киевлян это хорошо получается делать.
Будет ли матч голевым? Голы будут, мне кажется. Если "Динамо" первым забьет, "Шахтеру" сложно будет.
Игра будет интересная! Будет интересно посмотреть этот матч", - сказал Нагорняк.
Напомним, что матч "Шахтер" – "Динамо" начнется сегодня в 21:00, а UA-Футбол проведет
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