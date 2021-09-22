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Нагорняк: Игра Шахтера после матча с Шерифом - это одна загадка

Суперкубок Украины
Обновлено
(2 голосов)

Эксперт отдает предпочтение киевлянам

Нагорняк: Игра Шахтера после матча с Шерифом - это одна загадка

Новина українською

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк сделал прогноз на матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо".

"Все что угодно может быть в играх "Шахтера" и "Динамо".

Может ли быть серия пенальти? В противостояниях этих команд все может быть. Но по игре, на сегодняшний день, "Динамо" выглядит предпочтительнее. А игра "Шахтера" после матча с "Шерифом" это одна загадка, честно говоря.

"Динамо" точно также может построить игру на контратаках. У киевлян это хорошо получается делать.

Будет ли матч голевым? Голы будут, мне кажется. Если "Динамо" первым забьет, "Шахтеру" сложно будет.

Игра будет интересная! Будет интересно посмотреть этот матч", - сказал Нагорняк.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Динамо" начнется сегодня в 21:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Сергей Нагорняк Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (1)
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Соколов (Никополь)
22.09.2021 в 19:40
Игра шахтера полный отстой
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