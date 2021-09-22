Нагорняк: Игра Шахтера после матча с Шерифом - это одна загадка

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк сделал прогноз на матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо".

"Все что угодно может быть в играх "Шахтера" и "Динамо".

Может ли быть серия пенальти? В противостояниях этих команд все может быть. Но по игре, на сегодняшний день, "Динамо" выглядит предпочтительнее. А игра "Шахтера" после матча с "Шерифом" это одна загадка, честно говоря.

"Динамо" точно также может построить игру на контратаках. У киевлян это хорошо получается делать.

Будет ли матч голевым? Голы будут, мне кажется. Если "Динамо" первым забьет, "Шахтеру" сложно будет.

Игра будет интересная! Будет интересно посмотреть этот матч", - сказал Нагорняк.